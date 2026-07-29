מתיחות חריפה במפרץ הפרסי: משמרות המהפכה האיראניות הודיעו הלילה (בין שלישי לרביעי) כי שיגרו טילים בליסטיים לעבר בסיס חיל האוויר של ארצות הברית ומפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב בירדן. ההודעה האיראנית מגיעה על רקע הסלמה מתמשכת באזור ומגעים דיפלומטיים שנועדו למנוע התפרצות מלחמתית.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) אישר מאוחר יותר את השיגור האיראני, אך מסר כי כל הטילים יורטו בהצלחה. "כוחות צבא ארה"ב נותרים דרוכים ובכוננות גבוהה", נמסר בהודעה הרשמית. גורמי ביטחון אמריקאים הבהירו כי לא נגרם נזק לבסיס ולא דווח על נפגעים.

בכיר בבית הלבן טען כי מדובר בניסיון של מתקפת פתע של איראן על בסיס אמריקני, אך הדגיש כי כל השיגורים יורטו בהצלחה. לדבריו, מערכות ההגנה האמריקאיות היו ערוכות ופעלו ביעילות מלאה. הגורם הבכיר לא פירט האם צפויה תגובה אמריקאית לשיגור.

תקיפה ימית במצר הורמוז

במקביל לשיגור הטילים, כלי תקשורת באיראן דיווחו כי כוחות הצי של משמרות המהפכה תקפו ובלמו שלוש מכליות נפט שניסו לחצות את מצר הורמוז. על פי הדיווחים האיראניים, המכליות התעלמו מאזהרות ומהנחיות השיט של המשמרות, מה שהוביל לפעולה הכוחנית.

כפי שדיווחנו קודם לכן, ארצות הברית, איראן ועומאן מקדמות מגעים לחידוש השיט הסדיר במצר הורמוז ולגיבוש הפסקת אש בת עשרה ימים בין הצדדים. במרכז המחלוקת עומדת דרישתה של טהראן לגבות אגרות מעבר מספינות שיחצו את המצר.

הנשיא דונלד טראמפ אישר כי שיחות בנושא אכן מתקיימות, אך הזהיר בנחרצות כי אם המגעים ייכשלו - הלחימה והתקיפות באזור יתחדשו באופן מיידי. "לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל", כך השיב הנשיא האמריקני כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים.

על רקע המתיחות, התגלו פרטים על תגבורת חשאית שנועדה לחזק את ההגנה הקרקעית של איראן. אלפי לוחמי מיליציות שיעיות מעיראק חצו בימים האחרונים את הגבול לאיראן במסגרת היערכות שנועדה להתמודד עם תרחיש קיצוני של מלחמה קרקעית מול הכוחות האמריקאיים.

מפקד בכיר בארגון המיליציות אישר כי נוכחות הלוחמים באיראן נועדה להיערך לתרחיש של מלחמה קרקעית ישירה מול הכוחות האמריקאיים, בפרט באזורי החוף והאיים האסטרטגיים בדרום איראן, כמו מחוז ח'וזסתאן ומצר הורמוז.