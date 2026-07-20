רגע קריסת המרפסת - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27 א רגע קריסת המרפסת | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27 א 10 10 0:00 / 0:32

אסון קשה התרחש היום (שני) בשעות הצהריים בירושלים, כאשר מרפסת קרסה על מסעדה ברחוב קרן קיימת לישראל בשכונת רחביה-שערי חסד. גבר כבן 80 נהרג במקום, ושלושה נוספים נפגעו באורח קל. הממצאים הראשוניים של המשטרה מעלים תמונה מדאיגה: מהנדס הוזמן למקום עוד היום בבוקר בעקבות ליקויים שהתגלו, אך העבודות לא החלו בזמן.

זירת האסון נמצאת בסמיכות לשכונת שערי חסד, קרוב לבית הכנסת הגר"א ולמקום שבו שכנה בעבר ישיבת מעלות התורה בראשות הגר"ש אוירבך זצוק"ל. תיעוד דרמטי ממצלמות האבטחה מראה את הרגעים הקשים שבהם תקרת הזכוכית של בית העסק קרסה בפתאומיות, והלקוחות שישבו במסעדה נלכדו מתחתיה. ממצאים ראשוניים: מהנדס הורה על עבודות - אך לא החלו על פי הממצאים הראשוניים של תחקיר המשטרה, כבר היום הוזמן למקום מהנדס בעקבות ליקויים שהתגלו במרפסת. המהנדס הורה להציב פיגומים ולהתחיל באופן מיידי בעבודות לטיפול במפגע. אלא ששעות ספורות לאחר מתן ההנחיה, טרם החלו העבודות - ובמהלך אותו פרק זמן המרפסת קרסה. תיעוד חדש: מטוסים ממריאים אנכית לקרב עם איראן מ'מיני נושאת מטוסים' הרשי גוטמן | 19.07.26 העובדה שמהנדס זיהה את הליקויים והורה על ביצוע עבודות מיידיות, אך אלו לא החלו בזמן, מעלה שאלות קשות לגבי האחריות והטיפול במפגעי בטיחות במבנים. החקירה נמשכת, וגורמי האכיפה בוחנים את נסיבות האירוע הטראגי.

המרפסת שקרסה, כך היא נראתה בכסלו תשע"ט ( צילום: גוגל מפות )

פעולות החילוץ: "הלקוחות נלכדו מתחת לתקרה"

כוחות כיבוי והצלה שפעלו בזירה חילצו את הגבר כבן 80 שנלכד תחת ההריסות. צוותי מד"א שהגיעו למקום נאלצו לאשר את מותו. מזק"א מסרו: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד זק"א 1220 על מרפסת שקרסה על מסעדה ברחוב קק"ל בירושלים".

רופא איחוד הצלה אריה יפה והחובשים נחמן טובול, יוסף גבאי ואריאל דרעי שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי תקרת הזכוכית של בית העסק קרסה בפתאומיות והלקוחות נלכדו מתחתיה. הענקנו טיפול רפואי ל-3 נפגעים באורח קל, שפונו מהמקום".

מתנדבי זק"א מחוז ירושלים נמצאים בזירה ומסייעים לכוחות החירום, ופועלים לטיפול בכבוד המת ולאיסוף הממצאים. צוותי הכיבוי ביצעו פעולות לחילוץ הלכודים ולוודא שלא נותרו נפגעים נוספים. כוחות ההצלה פעלו במאמץ לחלץ את הלכודים ולהעניק טיפול רפואי לנפגעים.