חברת דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ דיווחה אתמול (שני) לבורסה לניירות ערך בתל אביב על אירוע חמור של חשד לגניבה ולמעילה מתמשכת מכספי החברה בהיקף מוערך של כ-40 מיליון שקל. על פי הדיווח הרשמי, החשדות מתמקדים במספר עובדים שהועסקו בכמה ממתחמי התדלוק שמפעילה הרשת.

המעשים בוצעו לאורך תקופה ממושכת של כשנתיים בלי שהתגלו במערכי הבקרה השוטפים של החברה. עם גילוי הממצאים הראשוניים פתחה הנהלת החברה בשורה של צעדים מיידיים, כאשר דור אלון שכרה את שירותיו של משרד חקירות חיצוני מיוחד לצורך ביצוע בדיקת עומק.

במקביל הגישה החברה תלונה רשמית למשטרת ישראל כדי לפתוח בחקירה פלילית נגד המעורבים. בשלב זה החברה טרם פרסמה את מנגנון המעילה המדויק – האם מדובר בגניבת מזומנים ישירה מהקופות, זיוף עסקאות, שינוי רישומים ידני במחשבי התחנות או מחיקת תנועות במערכות החיוב.

כמו כן, נבדקת האפשרות שנעשתה פגיעה בכספים של לקוחות קצה או צדדים שלישיים, אך החברה הדגישה כי נכון למועד הדיווח לא נקבע כי כספי לקוחות אכן נפגעו. במישור הפיננסי והחשבונאי, האירוע צפוי להכות ישירות ברווחיות החברה.

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מכיוון שמדובר בפעילות שנפרסה על פני 24 חודשים, דור אלון בוחנת את השלכות הרוחב על דוחותיה הכספיים הקודמים, ובכלל זה את הצורך לבצע תיקון והצגה מחדש של רישומים חשבונאיים ורווחים מדוחות שכבר פורסמו בעבר.

אף שהחברה מחזיקה בפוליסת ביטוח ייעודית כנגד מעילות והונאות עובדים, היא הבהירה בדיווח כי להערכתה ההשפעה על שורת הרווח הנקי, גם בניכוי השפעות מס וכיסוי ביטוחי פוטנציאלי, עדיין תהיה משמעותית. סכום המעילה החשוד, כ-40 מיליון שקל, מהווה כשני שלישים מסך הרווח הנקי שרשמה החברה ברבעון השני של השנה – 59 מיליון שקל.