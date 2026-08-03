סוף טוב לשעות של חרדה: אב ושישה ילדיו שנעדרו היום (שישי) בנחל גוב נמצאו בשלום לאחר חיפושים נרחבים שנמשכו מספר שעות. בני המשפחה, בגילאי 9-19, יצאו בבוקר לטיול במסלול הנחל, אך כאשר נותק עמם הקשר בשעות הצהריים, הזעיקה האם את יחידת חילוץ ערבה למבצע חיפוש דחוף.

על פי הפרטים שנמסרו, האב והילדים יצאו בשעה 08:00 בבוקר מעיר אובות, כשהם מצוידים במים, כובעים ונעלי הליכה מתאימות. בשעה 09:30 הודיעו לאם כי החלו בצעידה במסלול, ובשעה 11:30 הודיעו שוב שהם מותשים מהחום הכבד ומקווים לסיים את המסלול בתוך חצי שעה. מאז, נותק הקשר עמם לחלוטין.

האם, שלא יצאה עם המשפחה לטיול, הזעיקה מיד את יחידת חילוץ ערבה. צוות היחידה מחצבה ועידן יצאו בדחיפות לנחל גוב, ונתפצלו לשתי קבוצות: קבוצה אחת החלה בחיפושים ממעלה הנחל, בעוד קבוצה שנייה פעלה מתחתית הנחל. השילוב בין שתי נקודות החיפוש נועד להבטיח כיסוי מלא של השטח ולאתר את בני המשפחה במהירות האפשרית.

בתום שעות של חיפושים מאומצים, הגיעה הבשורה המשמחת. "הגענו אל בני המשפחה כולם איתנו, תשושים מאוד, אך במצב טוב", נמסר מיחידת חילוץ ערבה. "עוד רגע יכנסו לרכב ממוזג ישתו מים ומטופלו. אמבולנס מד"א נמצא בדרכו לכאן, יחבור אלינו. בני המשפחה יבדקו ויוחלט אם הם זקוקים לפינוי להמשך טיפול".

החילוץ המוצלח מצטרף לסדרה של אירועי חילוץ שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ. רק אתמול חולצו שני נערים בני 16 שיצאו לשיט בקיאק בכנרת ואיבדו קשר, ולפני מספר ימים חולצו תלמידי ישיבות בחילוצים מורכבים במדבר יהודה לאחר שנתקעו במפל תמרים.

גורמי החילוץ מזכירים לציבור כי בתקופת בין הזמנים, כאשר רבים יוצאים לטיולים, חשוב להקפיד על כללי בטיחות בסיסיים: לעדכן את בני המשפחה על מסלול הטיול, לשאת מים בכמות מספקת, להימנע מטיולים בשעות החום הכבד, ולוודא שהטלפון הנייד טעון ויש קליטה באזור. במקרה של תקלה או אובדן דרך, יש להזעיק עזרה מיד ולא להמשיך בטיול.