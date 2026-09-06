משרד האוצר ומשרד החקלאות וביטחון המזון גיבשו מתווה חדש לתמיכה ישירה בענף חלב הצאן, שיעניק למגדלים כ-100 מיליון ש"ח בארבע השנים הקרובות. המתווה, שמסמן מעבר ממודל המבוסס על מכסי מגן ומכסות ייצור למודל של שוק פתוח ותחרותי, צפוי להביא להוזלה משמעותית של גבינות הצאן לצרכנים - חיסכון של כ-60 מיליון ש"ח בשנה.

במסגרת המתווה, יעניקו המשרדים למגדלי הצאן כ-100 מיליון ש"ח בשנים 2027–2030, ובנוסף תינתן תמיכה קבועה של למעלה מ-20 מיליון ש"ח מדי שנה החל משנת 2031. התמיכה הישירה נועדה לאפשר למגדלים להסתגל למעבר לשוק פתוח ולספק להם ודאות כלכלית ארוכת טווח.

"המאבק ביוקר המחיה והדאגה לחקלאי הישראלי אינם סותרים זה את זה", מסר מהרן פרוזנפר, הממונה על התקציבים במשרד האוצר. "המתווה החדש מאפשר לנו לפתוח את השוק לתחרות, להסיר חסמים ולהוזיל את המחירים לצרכן, ובמקביל להעניק למגדלים תמיכה ישירה וודאות כלכלית. כך הצרכן הישראלי ישלם פחות, והחקלאי הישראלי יוכל להמשיך לייצר ולהתפתח".

המתווה כולל מספר נקודות מרכזיות: התמיכה הישירה במגדלים תועבר בארבע השנים הקרובות כחלק מרשת ביטחון שנועדה לאפשר לענף להסתגל למעבר לשוק פתוח. התמיכה הקבועה החל משנת 2031 תספק בסיס להמשך פעילותו של ענף הצאן הישראלי גם לאחר תקופת המעבר.

פתיחת השוק לתחרות צפויה להביא להוזלה במחירי גבינות הצאן ולחיסכון כולל של כ-60 מיליון ש"ח בשנה לציבור הצרכנים. במקום להסתמך בעיקר על חסמי סחר והגבלת הייצור, התמיכה תינתן באופן ישיר למגדלים, כך שניתן לסייע לחקלאים במקביל לפתיחת השוק ולהגברת התחרות.

המכסים יבוטלו רק לאחר העברת התמיכות הכספיות לחשבונות המגדלים. בארבע השנים הראשונות ייהנו המגדלים הקיימים מפיצוי מובטח בגין מכסות העבר, לצד תשלום ישיר עבור התוצרת. בנוסף, המתווה כולל אפשרות להגדלת התמיכה עבור משקים הממוקמים באזורי הפריפריה, בשיעור של עד 20%, במטרה לחזק את החקלאות באזורים אלה.

אורן לביא, מנכ"ל משרד החקלאות וביטחון המזון, הבהיר: "המתווה החדש שאליו הגענו בענף הצאן מאפשר לפתוח את השוק לתחרות, לצד שמירה בלתי מתפשרת על החקלאות הישראלית ועל ביטחון המזון. באמצעות תמיכות ישירות במגדלים, השקעה במחקר וחיזוק ענף גידול העיזים והכבשים בישראל, אנו מבטיחים את המשך קיומו של ענף חקלאי מקומי, עצמאי ובר־קיימא".

יופעל מנגנון שיאפשר להגביל את מספר המגדלים בענף בשנים הראשונות, במטרה לאפשר מעבר הדרגתי ומבוקר למודל החדש ולשמור על יציבות הענף בתקופת ההסתגלות. חלק מהמהלך יתמקד בחיזוק המחקר והפיתוח בענף, בשיפור איכות החלב ובהגדלת הפריון והיעילות של המשקים הישראליים.

המתווה נועד לשלב בין פתיחת השוק והוזלת יוקר המחיה לבין שמירה על יכולת הייצור המקומית. בכך מבקשים המשרדים להבטיח המשך קיומו של ענף צאן ישראלי עצמאי, יציב ובר קיימא, תוך הקלה משמעותית על הצרכנים.