מחזה מצמרר ומרגש של "נצח ישראל לא ישקר" התחולל השבוע, כאשר דווקא בעיצומו של יום המר והנמהר ט' בתמוז – היום בו מציינים בבכי ובמספד 782 שנים לשריפת התלמוד הטראגית בצרפת – נחגגה השלמתו של מפעל קודש מונומנטלי: תרגומו המלא של התלמוד הבבלי כולו לשפה הצרפתית.

התזמון המדויק שנבחר לאירוע השקת הכרכים האחרונים, שהתקיים במעמד חגיגי בירושלים, אינו מקרי, והוא נושא עמו מטען היסטורי ורוחני כבד מנשוא. בשנת ה'ב' (1242), בעקבות "משפט פריז" הידוע לשמצה, בו הגנו בחירוף נפש גדולי הדור ובראשם רבינו יחיאל מפריז ורבינו משה מקוצי (בעל הסמ"ג) על תורת ישראל מפני האשמות השווא של המומר הרשע ניקולס דונין, גזר המלך הצרפתי לואי התשיעי כליה על ספרי הקודש. באותו יום שישי, ערב שבת פרשת חוקת, הובלו לכיכר העיר בפריז כ-24 עגלות עמוסות באלפי כרכי יד נדירים של הגמרא והועלו באש לעיני ההמון המשולהב. המראות קורעי הלב הללו הונצחו לדורות בקינה המרעידה "שאלי שרופה באש", שחיבר תלמידו של רבי יחיאל, מרן המהר"ם מרוטנבורג זצ"ל – קינה אותה מבכים רבבות בית ישראל מידי שנה בקינות לתשעה באב: "שַׁאֲלִי שְׂרוּפָה בָאֵשׁ לִשְׁלוֹם אֲבֵלַיִךְ... הַאִם גְּזֵרָה הִיא וְנִתְחַדְּשָׁה לְבַעֲרָהּ, לִשְׂרֹף דְּבַר הָאֱלֹקִים בְּאֵשׁ בְּמַקְהֵלַיִךְ".

לוח הברזל בקמפו די פיורי לזכר המקום בו נשרפו ספרי תלמוד בזמן האינקוויזיציה

מהרסייך ומחריבייך – ממך יצאו

אסר על כניסת חרדים לפארק העירוני ויקבל שריון בליכוד? הדיווח המקומם דוד קליין | 23.06.26

והנה, דווקא מאותו מקום של חושך ורדיפה, זורח כעת אור התורה בעוצמה חסרת תקדים. השפה הצרפתית, ששימשה אז את צוררי התורה להשמדתה, הופכת כעת לכלי שרת להפצת מעיינות התלמוד למיליוני יהודים דוברי צרפתית ברחבי העולם ובארץ הקודש.

המפעל הכביר וההיסטורי, המבוסס על ביאורו הנודע של הגאון רבי עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל, אשר חרת על דגלו את הנגשת הגמרא ושבירת חומות השפה הארמית, הגיע אל קו הסיום הודות לתמיכתה הנדיבה והמתמשכת של 'קרן פטריק ולינה דרהי' בניהולה של עמליה זרקה.

המהדורה החדשה כוללת את הפיסוק, הניקוד והביאור הבהיר, ההופכים את לימוד הש"ס למובן ושווה לכל נפש, ומאפשרים גם למי שאינם שולטים בלשון הקודש ובארמית לצלול אל ים התלמוד.

המעמד המרגש, שנערך בבית הנשיא בירושלים בהשתתפות נשיא המדינה יצחק הרצוג, הפילנתרופ מר פטריק דרהי וראשי מרכז שטיינזלץ, הורגשה באוויר תחושת רוממות הרוח והודיה להשי"ת.

הנשיא הרצוג בירך בהתרגשות על המוגמר ואמר כי הדפסת התלמוד בצרפתית היא פתח להגשת התלמוד לאנשים רבים כל כך בעולם היהודי כולו. נותן החסות, מר פטריק דרהי, התייחס לערך המחלוקת המאפיין את הלימוד התלמודי, וציין כי בתלמוד המחלוקת אינה מביאה לפירוד אלא להפריה הדדית, ואיחל שהמהדורה תתרום ליכולת להקשיב לקולו של האחר.

"הגחלים הפכו לאבוקה"

בנו של בעל הביאור ומנכ"ל המרכז, הרב מני אבן-ישראל, חתם את המעמד המרגש במילים קולעות שהרעידו את לב הנוכחים: "האירוע היום מסמן את המשכיותה ונצחיותה של תורת ישראל. הגחלים שנותרו בפריז לפני מאות שנים לא כבו – הן הפכו לאבוקה גדולה של תורה שמאירה כעת לכל דוברי הצרפתית. זו התשובה האמיתית לכל מבקשי רעתנו לאורך הדורות".

"זאת התורה לא תהא מוחלפת" – הדפים שנשרפו באש בפריז, חוזרים בגאון ובלבוש מפואר אל ארון הספרים היהודי, כעדות חיה ומנצחת לכך ש"כַּאֲשֶׁר יְעַנּוּ אֹתוֹ כֵּן יִרְבֶּה וְכֵן יִפְרֹץ", ואין שום כוח בעולם שיכול לרועה הרוחני של עם ישראל.