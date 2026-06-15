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ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום הערב (שלישי) בשעה 20:00 לציבור בישראל, בפעם הראשונה מאז נודע על חתימת ההסכם בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין הרפובליקה האסלאמית של איראן.

הנאום צפוי להתמקד בעמדתה של ישראל בנוגע להסכם שמכונה בקרב ישראלים רבים "הסכם כניעה", לאחר ההצהרה נתניהו לא צפוי לענות לשאלות כלי התקשורת. במקביל לנאומו של ראש הממשלה, צפוי גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט למסור נאום הערב. שני הנאומים צפויים להתמקד בהשלכות ההסכם על ביטחון ישראל ועל המשך הפעילות הביטחונית במזרח התיכון.

טראמפ וחמינאי הבן ( עיבוד תמונה: AI )

ואנס: חתמנו דיגיטלית על ההסכם

בתוך כך, סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ואנס עדכן כי ארצות הברית ואיראן חתמו דיגיטלית על ההסכם, לקראת החתימה הרשמית הצפויה ביום שישי הקרוב. על פי הדיווחים, ההסכם כולל הארכה של הפסקת האש ב-60 ימים נוספים, פתיחה מלאה של מצר הורמוז והסרת מוקשים, בתמורה להסרה הדרגתית של המצור הימי האמריקני והקלה בסנקציות על ייצוא הנפט האיראני.

עם זאת, ואנס הבהיר כי טרם ברור האם הנשיא טראמפ יעניק למסמך את אישורו הסופי. "קשה לומר מתי או אם הנשיא עתיד לחתום", ציין ואנס בפני כתבים, והוסיף: "אנו עדיין מתדיינים הלוך ושוב על כמה סעיפי ניסוח".

רקע: המתיחות בין ישראל לוושינגטון

הנאום של נתניהו מגיע על רקע מתיחות חריפה בין ישראל לממשל האמריקני. אתמול בשעות הצהריים, ישראל ביצעה תקיפה אווירית ממוקדת בדאחייה בביירות, בהנחייתם הישירה של ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ.

מאחורי ההחלטה הישראלית עמדה ביקורת פנימית נוקבת שספג נתניהו במהלך סוף השבוע, כאשר נטען, כי נתניהו איבד את יכולת ההשפעה שלו על טראמפ ונכשל בסיכול העסקה המתגבשת עם איראן.

הסכם שעדיין יכול לקרוס

למרות ההודעות על השגת הסכם, ההסכם עדיין לא נחתם רשמית והוא עלול לקרוס. הראשון להודיע על השגת ההסכם היה ראש הממשלה הפקיסטני המקורב לאיראן, שאבז שאריף, ומיד לאחר מכן אישר גם הנשיא טראמפ בעצמו כי ההסכם עם איראן התקבל.

על פי הדיווחים, לבנון נכללת בהסכם שנחתם בין ארה"ב לאיראן, תנאי יסוד עליו עמדו האיראנים. בישראל דווח כי נתניהו הבהיר בשיחת הטלפון לחברו לשעבר בוושינגטון שישראל אינה מחויבת לסעיף הלבנוני, וכי תמשיך להגן על עצמה כמו שהיה עד כה.

הנאום הצפוי הערב יתן לראש הממשלה הזדמנות להציג את עמדת ישראל בפני הציבור, ולהסביר את המהלכים הביטחוניים שננקטו בימים האחרונים.