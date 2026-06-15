ארגוני השמאל הקיצוני והתנועה הרפורמית ממשיכים במסע הרדיפה נגד הדיין הרב אברהם זרביב, המשמש בבית הדין הרבני באריאל. בימים האחרונים נחל מסע ההכפשות תבוסה נוספת, כאשר נציב תלונות הציבור על השופטים והדיינים, השופט בדימוס אשר קולה, סירב לברר תלונה שהוגשה נגד הדיין על ידי ארגון השמאל כרם נבות.

בתלונתם, טענו אנשי הארגון כי ביתו של הרב זרביב ביישוב בית אל נבנה באופן לא חוקי על קרקע פרטית של תושבי הכפר דורא אלקרע הסמוך, וכי עצם מגוריו במקום מהווים הפרה של כללי האתיקה.

בהחלטה רשמית דחה הנציב קולה את הדרישה לפסול את הדיין מכהונתו. “לאחר עיון מעמיק בתלונה ובנספחיה, המסקנה המתבקשת היא כי אין מקום לבררה במסגרת הגשת תלונה לנציבות תלונות הציבור על שופטים. נציבות תלונות הציבור על שופטים אינה מהווה פלטפורמה לבירור טענות מסוג זה, אשר מקומן להתברר בערכאות השיפוטיות או הרגולטוריות המוסמכות".

"תפקיד הנציבות הוא לבחון תלונות הנוגעות להתנהלות שופטים ודיינים במסגרת תפקידם או מחוצה לו, ככל שהן נוגעות לטוהר המידות או לכללי האתיקה, וזאת על בסיס עובדות מוכחות ולא על בסיס טענות המצריכות בירור עובדתי ומשפטי מקיף שאינו בסמכות הנציבות".

עוד הוסיף: "יתרה מכך, תמוה כי המתלונן בחר להגיש תלונתו רק כעת, על אף שלטענתו מדובר בדבר שהתרחש כבר לפני שנים”.

אנשי ארגון השמאל סירבו להשלים עם החלטת הנציב והגיבו בזעם. לטענתם, הם הציגו בפני הנציבות צילומי אוויר של הבית עם סימון של צו הריסה שתלוי ועומד נגדו מזה 26 שנה, וכן תצלומים שלטענתם מוכיחים כי המבנה נמצא מחוץ לגבולות שטח השיפוט של ההתנחלות ובניגוד לתוכנית המתאר שלה.

בקובלנה המקורית הם תקפו את הדיין וכתבו כי בנייה בלתי חוקית, לצד השתלטות הולכת וגדלה על קרקעות בבעלות אנשים אחרים, “אינם מעשים העולים בקנה אחד, לא עם לשון החוק ועל כמה וכמה, שלא עם התנהגות המצופה מדיין”.

במקביל, התברר כי גם המרכז הרפורמי לדת ומדינה הגיש תלונה משלו לנציב קולה. הרפורמים התלוננו על כך שהדיין הביע שמחה והפיץ את דעותיו בפרהסיה בנושאים השנויים במחלוקת ציבורית, ואף טפלו עליו האשמות מופרכות בדבר פשעי מלחמה לכאורה שביצע ותיעד בעצמו במהלך שירותו הצבאי ברצועת עזה.