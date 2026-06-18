ישראל נכנסת בימים אלו לכוננות ספיגה מול ממשל טראמפ, ומתכוננים להמשך המערכה המדינית, כך לפי דיווח של אריאל כהנא ב'היום'.

לפי הדיווח, הדרג המדיני נמצא בימים אלו בכוננות-על לקראת תקופה מורכבת של מספר חודשים לפחות, שבה יופעלו על המדינה לחצים כבדים להגביל את פעולותיה הצבאיות. היערכות נרחבת זו במערכת הביטחון ובדרג המדיני מגיעה בעקבות המהפך המסתמן ביחסו של הנשיא טראמפ כלפי איראן - וכלפי ישראל.

הקו האסטרטגי שאימץ ראש הממשלה לקראת הדרישות המדיניות הצפויות מצד הממשל בוושינגטון מוגדר כמהלך מחושב שנועד "להגיד 'כן' איפה שאפשר, ו'לא' כמה שצריך". בסביבתו הקרובה של נתניהו מסבירים באריכות כי במציאות החדשה יש לפעול בתבונה רבה, תוך מתן תגובות שקולות מן הראש ולא מתוך סערת רגשות ובטן.

במאמר המוסגר יש לציין כי בלט בימים האחרונים האיפוק בו נהג ראש הממשלה כאשר נמנע מלהתייחס להסכם עליו חתם נשיא ארה"ב מול איראן.

במקביל לקו המדיני המחושב, מבהירים גורמים רשמיים בירושלים באופן חד-משמעי כי ישראל אינה רואה את עצמה מחויבת להסכם שעליו חתם הנשיא האמריקני. בסביבת ראש הממשלה שבים ומדגישים כי המדינה תמשיך לעמוד על משמר הביטחון שלה באופן עצמאי לחלוטין וללא כל פשרות.

גורם מדיני בכיר התייחס באופן ישיר לצורך בהגנה על האינטרסים הביטחוניים ואמר כי "האויבים נמצאים מסביב לגבולות שלנו, ולא של אף אחד אחר, ואנחנו נפעל מולם". דברים אלו מבהירים את הנחישות הישראלית לפעול להסרת כל איום ישיר על אזרחי המדינה בכל תרחיש.

נכון לשלב הנוכחי, לא מוכרת בירושלים כל דרישה רשמית מצד הממשל האמריקני להסיג את כוחות הצבא המוצבים באזור דרום לבנון. ההבנה המרכזית בדרגים המדיניים היא שדרישה מסוג זה עשויה לעלות רק במידה וייחתם הסכם גרעין מלא ומקיף בין איראן לארצות הברית, אך ההערכה המעודכנת בישראל היא שהסכם כזה - לעולם לא ייחתם.