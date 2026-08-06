סקר מנדטים שפורסם אמש (יום רביעי) במסגרת 'המדד' בחדשות ערוץ 13 מציג תמונה מעודכנת של המפה הפוליטית: מפלגת 'ישר!' בהנהגת גדי איזנקוט ניצבת בראש עם 23 מנדטים, ואילו מפלגת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו מגיעה ל-22 מנדטים.

בזירה החרדית מציג הסקר תמונה מעורבת: תנועת ש"ס בהנהגת אריה דרעי מתמקמת ב-7 מנדטים בלבד, בעוד יהדות התורה ממשיכה לשמור על יציבות בסקרים האחרונים ועומדת על 8 מנדטים.

מפלגת 'ביחד' בהנהגת נפתלי בנט נותרת על 13 מנדטים, ללא שינוי לעומת הסקר שפורסם בשבוע החולף.

מפלגת 'הדמוקרטים' בהנהגת יאיר גולן מתחזקת במנדט אחד ומגיעה ל-11 מנדטים. גם מפלגת 'ישראל ביתנו' בהנהגת אביגדור ליברמן זוכה ל-11 מנדטים. מפלגת 'עוצמה יהודית' בהנהגת איתמר בן גביר מקבלת 9 מנדטים, ואילו 'הציונות הדתית' בהנהגת בצלאל סמוטריץ' עומדת על 5 מנדטים.

על פי חלוקת הגושים, גוש האופוזיציה מתחזק ומגיע ל-58 מנדטים, בעוד גוש הקואליציה הנוכחית בהנהגת נתניהו מונה 51 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ביחד ב-11 מנדטים: חד"ש-תע"ל עם 6 מנדטים, ורע"ם בהנהגת מנסור עבאס עם 5 מנדטים.

מתחת לאחוז החסימה בסקר הנוכחי נמצאות הרשימות של חילי טרופר ויועז הנדל, בל"ד וכחול לבן בהנהגת בני גנץ. זאת בשונה מסקרים קודמים שבהם מפלגת טרופר והנדל הצליחה לעבור את אחוז החסימה והגיעה אף ל-5 מנדטים.