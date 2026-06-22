בעיריית אילת התייחסו לדיווח הדרמטי שפורסם היום (שני) ולפיו העיר הדרומית היא בראש סדר העדיפויות הביטחוני, לאחר שראש השב"כ דוד זיני הזהיר כי "ה-7 לאוקטובר הבא יהיה באילת".

מהעירייה נמסר כי "ראש השב"כ סיור באילת אשר חלקו התקיים בשיתוף הצבא ובחן הערכויות שונות. בשב״כ מדגישים, כי אין מידע או התרעה קונקרטית אלא בתכנון מבצעי יסודי ולמידת האיומים בכל גזרות העבודה של השירות".

במקביל השב"כ הבהיר מוקדם יותר היום כי "לפני מספר חודשים במסגרת תהליך הכניסה לתפקיד ולמידת האיומים השונים קיים ראש השב"כ סיור באילת אשר חלקו התקיים בשיתוף הצבא ובחן הערכויות שונות. נדגיש כי אין מידע או התרעה קונקרטית אלא בתכנון מבצעי יסודי ולמידה האיומים בכלל גזרות העבודה של השירות".

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי ברך על הבהרת השב״כ "שמעמידה דברים על דיוקם", ואמר: ״כפי שהבהיר השב״כ אין כל מידע קונקרטי על איום חדש או מיידי על העיר אילת. יחד עם זאת העיר וכל כוחות הביטחון המגנים עליה ערוכים ומוכנים לכל תרחיש. אני מאמין ובטוח שמאז ה 7 באוקטובר הופקו לקחים כואבים וחשובים, כדי שהאסון הנורא ביותר בתולדותיה לא יחזור על עצמו באף מקום במדינת ישראל.

"מאז תחילת המלחמה אני מקיים דיונים שוטפים עם כלל גורמי הביטחון ואף מתריע לגבי הסכנות מהגבול המזרחי, ויחד עם זאת יכול לומר, כי אילת מוגנת היטב, ערוכה ודרוכה בזכות מעטפת ביטחונית רחבה עם מענים ביטחוניים שתוגברו בזמן המלחמה בגזרה, לרבות לאורך הגבול המזרחי".

הוא הוסיף: "יחד עם זאת, אסור לנו להסתפק במענה ביטחוני בלבד. אחד הלקחים המרכזיים של ה 7 באוקטובר הוא שחוסן לאומי נבנה מראש, ולא בדיעבד. אילת היא שערה הדרומי של מדינת ישראל, עיר בעלת חשיבות אסטרטגית מובהקת למדינת ישראל הממוקמת במשולש גבולות ובמרחק רב ממרכז הארץ. לכן, מדינת ישראל חייבת להמשיך ולהשקיע בחיזוק העיר בכל התחומים, בביטחון, בשירותי הרפואה, בתשתיות חירום ובשירותים ציבוריים, כי אילת חזקה, בטוחה ומשגשגת היא אינטרס לאומי מהמעלה הראשונה.

"אנו נמצאים כעת בעיצומה של עונת הקיץ ובפתחה של תקופת החופש הגדול. אנחנו ערוכים ומוכנים לקבל את עשרות אלפי המבקרים והתיירים שיגיעו אלינו כבר בימים הקרובים, ופועלים בשגרה מלאה, בביטחון, ובאחריות. נמשיך כמובן לעמוד בקשר רציף עם גורמי הביטחון ולפעול בכל דרך כדי לשמור על ביטחונם של תושבי אילת ואורחיה״.