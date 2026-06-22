מערך הייעוץ המשפטי לממשלה גיבש החלטה פה אחד, לפיה היועצת המשפטית לממשלה תמליץ לבג"ץ לפסול את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנכ"ל הרשות. הודעה רשמית על ההמלצה נמסרה היום (שני) לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולשר חיים כץ.

ניגוד העניינים בוועדת האיתור שהכריע את הכף

החלטת הייעוץ המשפטי מגיעה בעקבות חשיפת "כלכליסט" בנוגע לפרופ' עידית סולברג, חברה בוועדת האיתור שהמליצה על מינויו של אליהו. פרופ' סולברג מכהנת כיושבת ראש חברת "סולברג ייעוץ" (הנמצאת בבעלות בעלה, שי), אשר סיפקה בשנת 2025 שירותים למשרד הבינוי והשיכון בהיקף של כ-10 מיליון שקלים. מאחר שרשות מקרקעי ישראל כפופה לשר השיכון, נוצר חשש כבד לניגוד עניינים, לפיו סולברג הייתה שותפה למינוי אדם שביכולתו להשפיע בעתיד על הכנסות החברה הפרטית שלה ושל בעלה.

לפי גורמים משפטיים, ניגוד עניינים זה היווה את "הקש ששבר את גב הגמל" והוביל לפסילת ועדת האיתור כולה, זאת לאחר שבהליך המינוי כבר נתגלו קשיים משפטיים קודמים שבהם הודתה המדינה במסגרת שלוש עתירות שהוגשו לבג"ץ בנושא.

הממשלה בצומת הכרעה פוליטית

את מינויו של אליהו דחף באופן אינטנסיבי שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', השותף הפוליטי וחברו האישי של אליהו מזה 27 שנים. כעת, ניצבת הממשלה בפני דילמה מורכבת:

אפשרות ראשונה: לקבל את עמדת היועמ"שית ולבטל את המינוי. מהלך כזה יגרור דיון על אופן חידוש הליכי האיתור – האם להקים ועדה חדשה, לפרסם קול קורא חדש או להסתפק במתמודדים מהסבב הקודם.

לקבל את עמדת היועמ"שית ולבטל את המינוי. מהלך כזה יגרור דיון על אופן חידוש הליכי האיתור – האם להקים ועדה חדשה, לפרסם קול קורא חדש או להסתפק במתמודדים מהסבב הקודם. אפשרות שנייה: לדחות את ההמלצה ולהגן על המינוי בבית המשפט באמצעות עורך דין פרטי.

ברקע הדברים מרחפת גם סוגיית פיזור הכנסת. אם החוק לפיזור הכנסת יעבור בקריאה שלישית, הממשלה תיכנס לתקופת בחירות שבה חל איסור על מינוי בכירים. במצב כזה, יידרש פתרון זמני לניהול רמ"י, שנותרה ללא מנכ"ל קבוע מאז פרישתו של ינקי קוינט בדצמבר 2025 (למעט תקופת ביניים שבה שימש מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, עידן מועלם, כממלא מקום).