ראש הממשלה נתניהו, הערב ( צילום: דובר צה"ל )

בהערכת מצב רב-זירתית דרמטית שקיים היום (שני) ראש הממשלה בנימין נתניהו עם פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל, חשף נתניהו את הלחצים האדירים שהופעלו עליו במהלך המלחמה לצאת מרצועת עזה תמורת שחרור כל החטופים. "אנשים חשבו, גם אמרו: 'אין לך דרך לקבל את כל החטופים אם אתה לא מקבל את התכתיב של חמאס'", חשף ראש הממשלה.

נתניהו פירט את התכתיב שהוצע לו: "מה זה התכתיב של חמאס? צא מהרצועה - תקבל את כולם. אמרו: 'זה יכול להיות ניצחון גדול'. אמרתי: 'איזה ניצחון זה? זו תבוסה נוראית'. אמרו לי: 'לא, אנחנו נמסגר את זה כניצחון'. אמרתי: 'אתה לא יכול למסגר שום דבר. זה יכול להיות ניצחון או תבוסה. בעיניי זו תבוסה אדירה'". ראש הממשלה הבהיר כי הדרך היחידה להשיג את מטרות המלחמה היא שילוב של לחץ צבאי חזק ולחץ דיפלומטי. "אמרתי שהדרך היחידה להשיג את זה, זה שילוב של לחץ צבאי חזק מאוד ולחץ דיפלומטי אם נוכל לגייס את ארצות הברית. לא תמיד זה היה קל", אמר נתניהו.

דבריו של נתניהו - צילום: דו"צ דבריו של נתניהו | צילום: צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 1:13

נתניהו המשיך וצייר תמונת מצב קשה של מה שהיה קורה אילו היה מקבל את ההצעה. "אם היינו מקבלים את התפיסה הזאת, בעצם אמרו לנו: 'תשמע, נצא, נקבל את כל החטופים, ואחרי שנה-שנתיים-שלוש - נחזור'. ואם היינו עושים את זה - דף, סינוואר, הנייה, נסראללה, חמינאי, אסד - כולם במקום", הזהיר.

"עם כל כלי הנשק, עם כל ההיערכות שלהם באותו מקום. אני חשבתי שזה יהיה אסון. אבל כן חשבתי שנוכל לחלץ את כולם, ועשינו את זה בסופו של דבר בדרך המוכרת לכם", סיכם ראש הממשלה את דבריו.

כ"ץ: "מחר מלחמה עם איראן?"

במקביל, שר הביטחון ישראל כ"ץ התייחס למצב הביטחוני הרגיש על רקע המלחמה הנמשכת כבר קרוב לשלוש שנים. בתדרוך לכתבים, כ"ץ הזהיר כי המצב עלול להסלים בכל רגע. "יכול להיות שמחר אנחנו במלחמה עם איראן", אמר שר הביטחון.

איסמעיל קאאני ( צילום: מאת Tasnim News Agency, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85597850 )

כ"ץ הבהיר את המדיניות הישראלית בנושא: "אני מתקף את המדיניות שלנו: אם איראן תירה על ישראל טילים, ישראל תתקוף באיראן בעוצמה - זה יכול לקרות תוך יומיים". שר הביטחון הדגיש כי ישראל אינה מעוניינת להפריע למהלכים הדיפלומטיים של הנשיא טראמפ, אך בהגנה אין פשרות.

"אנחנו לא רוצים להיות אלה שמפריעים לנשיא טראמפ במהלך שהוא מוביל. בהגנה אין פשרות, לא בלבנון ולא באיראן. אם איראן תוקפת - זאת מלחמת איראן השלישית", הבהיר כ"ץ.

דברי שר הביטחון מגיעים על רקע מתיחות מתמשכת עם איראן ומתוך הבנה שהזירה האיראנית עלולה להתלקח בכל עת. כ"ץ שיגר מסר ברור לטהרן: ישראל מוכנה להגיב בעוצמה לכל תקיפה, ולא תהסס לפעול גם אם הדבר יוביל למלחמה רחבת היקף.