השר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (שני) בפגישה עם ראש עיריית שדרות אלון דוידי, כי מנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון השלימה את עבודת המטה להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של רצועת עזה, וכי ניתן להתחיל בביצוע באופן מיידי - ברגע שיתקבל האישור המדיני מראש הממשלה.

"מנהלת ההתיישבות בראשותי במשרד הביטחון השלימה את עבודת המטה, ואנחנו ערוכים להקים שלושה יישובים באופן מיידי ברגע שנקבל את האור הירוק מראש הממשלה", הכריז סמוטריץ' בתום הפגישה. "אני קורא לראש הממשלה - תן את האישור, בוא נשלים את המשימה ונחזיר ביטחון אמיתי לתושבי הדרום".

"איפה שאין התיישבות אין ביטחון"

השר סמוטריץ' הציג את התוכנית כחלק ממדיניות רחבה יותר לשינוי המציאות הביטחונית בעוטף עזה. "צה"ל מחזיק כיום בכמעט 70% משטח רצועת עזה", אמר. "צריך להשלים את כיבוש יתר השטח, להכריע את חמאס ולהקים רצועת יישובים יהודיים שתשמש חגורת ביטחון לשדרות וליישובי העוטף".

"איפה שאין התיישבות אין ביטחון", הדגיש השר. "אנחנו לא חוזרים למציאות שלפני 7 באוקטובר". דבריו מהווים המשך למדיניות שמקדם סמוטריץ' בתפקידו כשר במשרד הביטחון האחראי על ההתיישבות, ומשקפים את עמדתו הברורה בנוגע לעתיד רצועת עזה.

ראש עיריית שדרות, אלון דוידי, הודה לשר על פעילותו למען העוטף. "שר האוצר, תודה על כל מה שעשית למען העוטף", אמר דוידי. "גם אני הייתי מאלה שהתקשרו אליך ואמרו: 'בצלאל, תילחם', כדי שלא נפסיק את הלחימה עד שנרחיק את האיום משדרות ומהעוטף. זה המינימום שנדרש כדי שתושבי האזור יוכלו לחיות בביטחון".