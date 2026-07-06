סער על תרגיל ההטעיה של חמאס: מנסה להטעות את טראמפ במודל חיזבאללה

שר החוץ גדעון סער יצא היום (שני) בהתרעה חריפה מפני מהלך שמבצע ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. לדבריו, הארגון מנסה להטעות את הממשל האמריקני ואת הקהילה הבינלאומית באמצעות תרגיל מתוחכם שנועד לשמר את כוחו הצבאי תוך יצירת מראית עין של שינוי.

"התרגיל של חמאס פשוט", כתב סער ברשתות החברתיות. "הנכונות 'לפנות מקום' לממשלת הטכנוקרטים נועדה למנוע את פירוק החמאס מנישקו. חמאס מעוניין ב'מודל חיזבאללה' בעזה: הועדה הטכנוקרטית תהיה אחראית לפינוי אשפה ולשירותים מוניציפליים וחמאס יישאר הכוח הצבאי הדומיננטי".

הכרזה ריקה מתוכן

ההתרעה של שר החוץ מגיעה על רקע הודעת משרד התקשורת הממשלתי בעזה על פירוק ממשלת חמאס. בהודעה נמסר כי יושב ראש ועדת החירום הגיש את התפטרותו לקראת העברת ניהול רצועת עזה לידי הוועדה הלאומית לניהול עזה, המכונה גם "ועדת הטכנוקרטים".

אולם גורמים בכירים בישראל מעריכים כי מדובר בצעד סמלי בלבד. על פי דיווחים, כל הפקידים והעובדים ימשיכו בתפקידם, וראשי המוסדות הממשלתיים הנוכחיים יכהנו כגוף זמני במהלך תקופת המעבר. בפועל, חמאס ממשיך לשלוט מאחורי הקלעים.

"כשהנשק בידי החמאס - הממשלה האזרחית תפעל כמובן לפי תכתיביו", הבהיר סער. "כך יוכל חמאס להמשיך בדיכוי הפלסטינים בעזה ובמלחמת הג'יהאד שלו נגד ישראל".

דרישה ברורה מטראמפ

שר החוץ הדגיש כי ישראל לא תסתפק בשינויים קוסמטיים. "ישראל עומדת על ביצוע תוכנית טראמפ כלשונה, כשבמרכזה פירוק החמאס וארגוני הטרור האחרים מנישקם ופירוז רצועת עזה", הבהיר סער.

הדברים מגיעים בעת שמקורות פלסטיניים דיווחו כי סבב שיחות חדש צפוי להתחיל בקהיר בתוך כיומיים. במפגשים, שבהם ישתתפו נציגי הפלגים השונים ובראשם חמאס, ינסו המתווכות מצרים, קטאר וטורקיה לצמצם את הפערים סביב יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש.

"ספין חסר משמעות"

גורמים בכירים בישראל אמרו כי מדובר "בלא יותר מספין חסר משמעות ותרגיל למשיכת זמן שנועד לאפשר את כניסת הוועדה הטכנוקרטית לעזה". על פי הערכתם, המהלך נועד להראות מראית עין של התקדמות למתווכות, אך בפועל אין כל שינוי מהותי במבנה השלטון.

יצוין כי תושבים ברצועה עצמם לא מסתירים את הזדהותם עם חמאס. בתיעודים שפורסמו לאחרונה, נשמעים תושבים כשהם מצהירים על כוונתם להמשיך בלחימה ממושכת. "נמשיך להילחם עד טיפת הדם האחרונה", נשמע באחד הסרטונים שצולמו ברצועה.