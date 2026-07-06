האופוזיציה נכשלה שוב: שלוש הצעות אי-אמון נדחו במליאה - ללא מתנגדים

במליאת הכנסת נדחו הערב (שני) שלוש הצעות אי-אמון שהגישו סיעות האופוזיציה נגד הממשלה, לאחר שאף אחת מהן לא זכתה לרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. בתופעה יוצאת דופן, כל ההצעות נדחו ללא מתנגדים רשומים.

ההצעה הראשונה, שהגישה סיעת יש עתיד תחת הכותרת "ממשלת המשתמטים והמושחתים", זכתה לתמיכת 28 חברי כנסת בלבד. על פי הנתונים שפורסמו על ידי דוברות הכנסת, ההצעה לא עברה את רף הרוב הנדרש ונדחתה ללא מתנגדים או נמנעים רשומים.

הצעות נוספות שנדחו

ההצעה השנייה הוגשה במשותף על ידי סיעות העבודה, כחול לבן-המחנה הממלכתי וישראל ביתנו, תחת הכותרת "ממשלה שאינה מסוגלת להגן על ערך השירות, על שוויון הזכויות והחובות ועל כבודם של מפקדי צה"ל, אינה ראויה להמשיך בתפקידה". בהצעה זו תמכו 31 חברי כנסת, אך גם היא נדחתה בשל חוסר ברוב הנדרש.

ההצעה השלישית והאחרונה הוגשה על ידי סיעות רע"מ וחד"ש-תע"ל, ועסקה ב"הכישלון המתמשך במאבק בפשיעה ובאירועי הרצח בחברה הערבית". ההצעה זכתה לתמיכת 29 חברי כנסת בלבד, ללא מתנגדים או נמנעים.