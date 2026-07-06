הרופא ניסה לסגור עניין ב-2,000 ש"ח: השופט הפתיע וגזר 150 אלף

ניסיון של רופא שיניים להתנער מאחריות לטיפול כושל בטענה למחיר "גלובאלי" של 2,000 שקלים בלבד, התפוצץ לו בפנים בבית משפט השלום בחיפה. השופט עופר שובל קבע כי הרופא התרשל בטיפול שהעניק למטופלו, ופסק כי עליו לפצותו בסכום משמעותי של כ-150 אלף שקלים, כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

הפרשה החלה בשנת 2019, כאשר המטופל פנה לרופא עקב כאבים בשיניו. לטענתו, טיפול נרחב שכלל עקירות, שתלים והרמת סינוס הסתבך והוביל לארבעה ניתוחים מורכבים בהרדמה כללית, החלמה קשה ופגיעה עצבית בלחי. הרופא, מנגד, טען כי הטיפול לא היה רשלני וכי הכישלון נבע מהתנהלות המטופל – בדגש על עישון כבד והיגיינה לקויה.

השופט דחה את ניסיונות ההתנערות

השופט שובל דחה את ניסיונות הרופא להטיל את מלוא האשמה על בית החולים שביצע את הניתוחים הנוספים.

עם זאת, טענתו לגבי העישון התקבלה חלקית. "התובע היה מעשן כבד", קבע השופט, והעמיד את אשמו התורם של המטופל על 20%, שכן לעישון יש השפעה שלילית מוכחת על הליכי ריפוי.

פסיקה זו מצטרפת לשורה של מקרים בהם בתי משפט מטילים אחריות על רופאים שהתרשלו בטיפולם. כפי שדווח בכיכר השבת, בית המשפט המחוזי הטיל על בית החולים שיבא תשלום פיצויים בסך כ-3.5 מיליון שקלים ליולדת שנותרה נכה לצמיתות בעקבות רשלנות רפואית. גם במקרה זה, הדרגים המשפטיים הבהירו כי "אי אפשר להגן" על התנהלות רשלנית.

במקרה אחר שדווח באתר, נדחתה תביעת רשלנות רפואית נגד המרכז הרפואי 'מעיני הישועה', כאשר השופטת קבעה כי הנזק נגרם עוד בטרם הלידה ולא הוכח קשר סיבתי להתנהלות הצוות הרפואי.

פיצוי משמעותי למרות הניכוי

למרות הניכוי בגין אשם תורם, השופט הדגיש את סבלו הרב של המטופל, שסבל מסינוסיטיס כרוני ונזקק לטיפולים עתידיים יקרים. בסיכומו של דבר, הפיצוי נקבע על כ-117,600 ש"ח בגין כאב וסבל, הפסדי שכר והוצאות רפואיות, בתוספת הוצאות משפט כבדות.

פסיקה זו מהווה תזכורת חדה לרופאים כי ניסיונות לחסוך בפיצויים עלולים לעלות ביוקר כאשר האמת הרפואית נחשפת בבית המשפט. המקרה מדגיש את חשיבות נטילת האחריות המקצועית ומתן פיצוי הולם למטופלים שנפגעו כתוצאה מרשלנות רפואית.

פורסם לראשונה ע"י עו"ד שרון בירון מרקוביץ' העוסקת ברשלנות רפואית, לא ייצגה בתיק