לשכת ראש הממשלה ביקשה להסיר קטע על בתו החרדית מריאיון

בפנייה יוצאת דופן, ביקשה לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו מאיש התקשורת ופאנליסט ערוץ 14, אבי שושן, להסיר קטע מוקלט מתוך ריאיון אישי שערך עמו לפודקאסט "הכל פתוח". כך דווח היום (שלישי) באתר 'וואלה'.

הקטע המדובר עוסק, על פי הדיווח, בשיחה חריגה וגלויה על מערכת היחסים של ראש הממשלה עם בתו מנישואיו הראשונים, נועה, אשר חזרה בתשובה לפני שנים רבות. נועה מנהלת אורח חיים חרדי שמור ומתגוררת בתוככי שכונת מאה שערים בירושלים.

הפנייה מטעם הלשכה הגיעה מיד לאחר סיום צילומי הפרק, לקראת שידורו המתוכנן. במהלך ההקלטה נשאל נתניהו באופן ישיר על מערכת היחסים המשפחתית והאישית בינו לבין בתו החרדית, נושא שנחשב לאורך כל השנים לרגיש במיוחד עבור ראש הממשלה.

מדובר בסוגיה שנתניהו מעדיף שלא לעסוק בה באופן פומבי. לאורך העשור האחרון צפו לא פעם שמועות ודיווחים שונים בתקשורת בנוגע לטיב הקשר הרציף בין השניים ולמידת הקרבה ביניהם.

בתו החרדית של ראש הממשלה

נועה, בתו הבכורה של נתניהו נמנעה כמעט לחלוטין מכל חשיפה תקשורתית מסיבית לאורך השנים. לאחר נישואיה לאיש העסקים דניאל רוט היא אימצה אורח חיים חרדי ואף עברה להתגורר באחד המעוזים החרדיים השמורים ביותר בבירה.

למרות היותה בתו של ראש ממשלת ישראל, היא שומרת על פרטיות מלאה ומנהלת את חייה הרחק מזרקורי המדיה. כל התייחסות של נתניהו אליה הפכה לאירוע נדיר בעל עניין ציבורי רב.

נכון לשלב זה, טרם התברר סופית האם הקטע המדובר אכן יושמט בעריכה הסופית של הפרק בהתאם לדרישת הסביבה הקרובה של ראש הממשלה, או שמא ישודר כמתוכנן במסגרת התוכנית שאמורה לעלות לאוויר.

בתגובה המכחישה את הטענות, נמסר מטעם לשכת ראש הממשלה כי "הידיעה אינה נכונה". מנגד, המגיש והמראיין אבי שושן בחר שלא להיכנס לפרטי הבקשה או ההכחשה, ומסר בתגובה קצרה: "מוזמנים לצפות בפרק המרגש שיעלה מחר".