כפפה זרוקה על שולחן המשא ומתן העתידי: מאחורי הקלעים של המערכת הפוליטית, יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כבר שרטט את מתווה העבודה הסודי שיכתיב את צעדיו ביום שאחרי סגירת הקלפיות. על פי חשיפה דרמטית של הפרשן הבכיר עמית סגל, האסטרטגיה המגובשת כוללת תנאי ברזל נוקשה שעליו אין איזנקוט מוכן לנהל משא ומתן כלשהו.

על פי התוכנית, היעד המרכזי של איזנקוט אינו מתפשר על רוב דחוק של 61 מנדטים. במקום זאת, הוא מכוון ישירות להקמת ממשלה רחבה ויציבה המונה 63 עד 64 חברי כנסת, תוך יצירת "רוב ציוני" טהור מקרב הממליצים אצל נשיא המדינה – ללא תלות במפלגות הערביות או ביהדות התורה.

תנאי הברזל: אין הנחות ואין פשרות

במרכז התוכנית ניצב תנאי סף נוקשה שעליו אין איזנקוט מוכן לנהל משא ומתן כלשהו: חקיקת חוק גיוס או שירות לאומי חובה לכולם, ללא יוצא מן הכלל. כל מענה שאינו חד-משמעי – דוגמת התשובה המתנה שנתן יו"ר רע"מ מנסור עבאס בכנס בדרום – נדחה על הסף כ"לא".

מבחינתו של איזנקוט, כל ניסיון להתמקח על סעיף זה פוסל באופן אוטומטי את הישיבה בממשלה. אין כל כוונה לאפשר למפלגות המתנגדות לספק תמיכה חיצונית או הימנעות שקטה שתקים ממשלת מיעוט רעועה. המסר ברור: מי שלא מוכן לחוק גיוס מלא – לא יהיה שותף לממשלה.

האסטרטגיה הזו מהווה קו אדום בוהק שמאיים לטרף את הקלפים במערכת הפוליטית. בעוד מפלגות אחרות מנסות לשמור על גמישות ולהשאיר פתחים למשא ומתן, איזנקוט בוחר בגישה של "הכול או לא כלום" בנושא הגיוס.

היום שאחרי נתניהו: פירוק הליכוד מבפנים

השלב השלישי והמרכזי בתוכנית נשען על ההערכה האסטרטגית כי הסתלקותו של בנימין נתניהו מלשכת ראש הממשלה תייצר רעידת אדמה טקטונית במפה הפוליטית. על פי תחזית זו, ברגע שנתניהו לא יעמוד בראש המחנה, ניתן יהיה לפנות לחברי כנסת מתוך סיעת הליכוד.

התוכנית כוללת קריאה לחברי הכנסת מהליכוד להצטרף לממשלת היציבות שהוקמה, להרחיב דרמטית את בסיס הקואליציה ולבצר את שלטונה לאורך זמן. ההימור הוא שללא נתניהו בראש, חלק מחברי הליכוד יהיו מוכנים לשקול צעד כזה.

מהלך זה מעיד על חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח. איזנקוט לא מסתפק בתכנון ליום הבחירות עצמו, אלא כבר מתכונן ליום שאחריו – כולל תרחישים של פירוק מחנה היריב מבפנים.