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הדחת נתניהו ופירוק הליכוד

איזנקוט מגבש תוכנית דרמטית: גיוס חובה לכולם

יו"ר ישר! גדי איזנקוט מגבש אסטרטגיה פוליטית דרמטית ליום שאחרי הבחירות, הכוללת תנאי ברזל של חוק גיוס חובה לחרדים ולכולם ללא שום פשרות, סירוב מוחלט למשא ומתן עם המפלגות הערביות, ושאיפה להקים ממשלה רחבה ויציבה שתפרק את הליכוד (פוליטי מדיני)

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

כפפה זרוקה על שולחן המשא ומתן העתידי: מאחורי הקלעים של המערכת הפוליטית, יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט כבר שרטט את מתווה העבודה הסודי שיכתיב את צעדיו ביום שאחרי סגירת הקלפיות. על פי חשיפה דרמטית של הפרשן הבכיר עמית סגל, האסטרטגיה המגובשת כוללת תנאי ברזל נוקשה שעליו אין איזנקוט מוכן לנהל משא ומתן כלשהו.

על פי התוכנית, היעד המרכזי של איזנקוט אינו מתפשר על רוב דחוק של 61 מנדטים. במקום זאת, הוא מכוון ישירות להקמת ממשלה רחבה ויציבה המונה 63 עד 64 חברי כנסת, תוך יצירת "רוב ציוני" טהור מקרב הממליצים אצל נשיא המדינה – ללא תלות במפלגות הערביות או ביהדות התורה.

תנאי הברזל: אין הנחות ואין פשרות

במרכז התוכנית ניצב תנאי סף נוקשה שעליו אין איזנקוט מוכן לנהל משא ומתן כלשהו: חקיקת או שירות לאומי חובה לכולם, ללא יוצא מן הכלל. כל מענה שאינו חד-משמעי – דוגמת התשובה המתנה שנתן יו"ר רע"מ מנסור עבאס בכנס בדרום – נדחה על הסף כ"לא".

מבחינתו של איזנקוט, כל ניסיון להתמקח על סעיף זה פוסל באופן אוטומטי את הישיבה בממשלה. אין כל כוונה לאפשר למפלגות המתנגדות לספק תמיכה חיצונית או הימנעות שקטה שתקים ממשלת מיעוט רעועה. המסר ברור: מי שלא מוכן לחוק גיוס מלא – לא יהיה שותף לממשלה.

האסטרטגיה הזו מהווה קו אדום בוהק שמאיים לטרף את הקלפים במערכת הפוליטית. בעוד מפלגות אחרות מנסות לשמור על גמישות ולהשאיר פתחים למשא ומתן, איזנקוט בוחר בגישה של "הכול או לא כלום" בנושא הגיוס.

היום שאחרי : פירוק הליכוד מבפנים

השלב השלישי והמרכזי בתוכנית נשען על ההערכה האסטרטגית כי הסתלקותו של בנימין נתניהו מלשכת ראש הממשלה תייצר רעידת אדמה טקטונית במפה הפוליטית. על פי תחזית זו, ברגע שנתניהו לא יעמוד בראש המחנה, ניתן יהיה לפנות לחברי כנסת מתוך סיעת הליכוד.

התוכנית כוללת קריאה לחברי הכנסת מהליכוד להצטרף לממשלת היציבות שהוקמה, להרחיב דרמטית את בסיס הקואליציה ולבצר את שלטונה לאורך זמן. ההימור הוא שללא נתניהו בראש, חלק מחברי הליכוד יהיו מוכנים לשקול צעד כזה.

מהלך זה מעיד על חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח. איזנקוט לא מסתפק בתכנון ליום הבחירות עצמו, אלא כבר מתכונן ליום שאחריו – כולל תרחישים של פירוק מחנה היריב מבפנים.

חגגו מוקדם. בנט ולפיד באיחוד (צילום: Miriam Alster/Flash90)

מפלגת ישר! ממשיכה להתחזק

התוכנית הסודית מגיעה על רקע התחזקות מתמשכת של מפלגת ישר! בסקרים. על פי סקר מנדטים אחרון של מכון 'המדד' שפורסם בחדשות 13, המפלגה בראשות איזנקוט נמצאת בשוויון עם הליכוד עם 21 מנדטים לכל אחת.

במקביל, איזנקוט ממשיך לחזק את שורות המפלגה. השבוע הצטרף למפלגה אלוף במיל' כמיל אבו רוקן, מתאם פעולות הממשלה בשטחים לשעבר. המהלך נתפס כצעד משמעותי בחיזוק הברית בין החברה הדרוזית למדינת ישראל.

איזנקוט מסר על צירופו של אבו רוקן: "כמיל הוא ישראל במיטבה - איש ביטחון מנוסה, עם עמוד שדרה ערכי מברזל. אבו רוקן הוא דוגמה ומופת לשותפות הגורל, לברית הישראלית-ציונית והמשרתת, למחויבות המשותפת לקיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית".

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