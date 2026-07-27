אלפי טונות של חטיפים עלו באש: טרם הושגה שליטה על השריפה בשדרות

שעות רבות אחרי, כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בשדרות. ברכבת הודיעו כי רכבות לא עצרו זמנית בתחנת שדרות עקב השריפה. בין היתר נשרפו אלפי טונות של תפוחי אדמה ומחסן של חטיפי שטראוס.

המשטרה הודיעה על חסימת צירי תנועה סמוכים לאזור, לצד הקריאה לאזרחים שלא להגיע למקום. הצירים שנחסמו הם: כביש 232 מכיוון מזרח למערב והכניסה לעיר שדרות מכיוון כביש 34 בשני הכיוונים.

מקורות במפעל שבו פרצה השריפה באזור התעשייה בשדרות אמרו ל-ynet כי האש החלה כבר אתמול בשעות אחר הצהריים. לדבריהם, למקום קפצו כוחות כיבוי, אך ככל הנראה האש לא כובתה כראוי והבוקר התלקחה מחדש, ובעוצמה גדולה בהרבה.

מוקדם יותר, בצל החשש מדליפת אמוניה מאחד מהפעלים שעולים באש בשריפה, בכבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. עוד נמסר כי "25 צוותים הכוללים סיוע בין-מחוזי פועלים לכיבוי ובלימת השריפה".

תושבי שכונת המוזיקה התבקשו להסתגר בבתיהם ולסגור חלונות עד להסרת החשש, בעוד לוחמי האש פעלו לבלום את התפשטות הלהבות. במד״א עדכנו כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת עשן בשריפה, מצבם קל.