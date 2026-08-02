שריפת קוצים נרחבת פרצה היום (ראשון) במושב כסלון שבהרי יהודה, הסמוך לבית שמש, וכוחות כיבוי רבים הוזעקו למקום. שירותי כבאות והצלה הכריזו על נוהל "מכת אש" לאור עוצמת השריפה וקצב ההתפשטות המהיר של הלהבות.

מכבאות והצלה נמסר כי מדובר בשריפה משמעותית המתפשטת במהירות רבה בשטחי הקוצים באזור המושב. "קיימת סכנה ממשית לקו הבתים במושב בשל עוצמת האש והקצב המהיר שבו היא מתפשטת", נמסר מהגורם. "צוותי הכיבוי פועלים בנחישות למניעת התפשטות האש, להגנה על בתי התושבים ולמניעת כל פגיעה בנפש או ברכוש".

כוחות כיבוי נוספים ממשיכים להגיע לאזור, והאירוע מטופל באופן אינטנסיבי על ידי צוותי החירום. מטוסי כיבוי פועלים מהאוויר במקביל לפעילות הכוחות הקרקעיים, במאמץ לעצור את התקדמות הלהבות לכיוון אזורי המגורים.

יצוין כי מושב כסלון ממוקם בהרי יהודה, באזור המאופיין בשטחי קוצים ויער נרחבים. באזור זה אירעו בעבר שריפות משמעותיות, כאשר בשנה שעברה פונתה הישיבה החרדית הממוקמת במושב בעקבות שריפה גדולה שפרצה בהרי ירושלים.

כוחות החירום פונים לציבור בבקשה להימנע מהגעה לאזור ולאפשר לצוותי הכיבוי לפעול ביעילות. בעקבות התפשטות האש, הודיעה כבאות והצלה על פינוי הקו הראשון של הבתים במושב כסלון.