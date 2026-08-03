( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים קשה ביותר אירעה היום (יום שני) בכביש 42 שבמרכז הארץ, בה נהרג גבר כבן 40 לאחר התנגשות חזיתית בין שני כלי רכב פרטיים.

כוחות מד"א שהוזעקו לזירה מצאו תמונה קשה: שני רכבים שהתנגשו זה בזה בעוצמה רבה, כאשר חלקיהם הקדמיים נהרסו כליל. על פני הכביש היו מפוזרים שברי זכוכיות, חלקי פלסטיק ומתכת שהועפו מעוצמת ההתנגשות. חובשי רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א, שהיו מהראשונים להגיע למקום, החלו מיד בבדיקות רפואיות של המעורבים באירוע. באחד הרכבים אותר גבר כבן 40 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב-מערכתית קשה. לאחר בדיקות מהירות, נאלצו הצוותים לקבוע את מותו של הגבר במקום.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

במקביל, העניקו צוותי מד"א טיפול רפואי לצעירה כבת 25 שנפצעה באורח בינוני. הצעירה סבלה מחבלות בגפיים ובאזור הבטן, וטופלה בשטח על ידי הפרמדיקים. לאחר ייצוב מצבה, היא פונתה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים קפלן ברחובות להמשך טיפול.

חובשי רפואת חירום מאיר אביבי ואביסף כנפו מיחידת האופנועים של מד"א תיארו את הממצאים: "מדובר בתאונת דרכים חזיתית בין 2 כלי רכב. הרכבים היו עם פגיעות פח קשות בחלקם הקדמי. גבר כבן 40 ישב ברכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. בנוסף, אישה כבת 25 נפצעה באורח בינוני, הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה בינוני".

מהתמונות שהגיעו מהזירה ניתן לראות את היקף הנזק: חלקו הקדמי של אחד הרכבים הלבנים מעוך ומרוסק לחלוטין, ובכלי הרכב השני נראה מכסה המנוע מקופל ומורם כלפי מעלה כתוצאה מהמכה. רכב האופנוע של כוחות ההצלה נראה בלב הזירה, כשברקע מפוזרים שברים רבים על האספלט. בוחני התנועה של משטרת ישראל החלו בחקירת נסיבות התאונה ואיסוף ממצאים.