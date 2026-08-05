אירוע דרמטי התרחש היום (יום רביעי) בשעות הצהריים באזור הכנרת, כאשר משפחה חרדית שכללה אם צעירה וארבעה ילדים קטנים חולצה בשלום מסירת משוטים שנסחפה למרחק ניכר מהחוף. האירוע אירע בסמוך לחוף צינברי שבאזור טבריה, כאשר זרמי המים והרוחות גרמו לסירה הקטנה להיסחף במהירות הרחק מקו החוף, ללא שהנוסעים יכלו להשיב אותה ביכוחות עצמם.

מוקד איחוד הצלה קיבל את הקריאה והפעיל מיד את סירת החילוץ של הארגון, שהייתה באותה עת בסיור שגרתי במסגרת ההיערכות המוגברת לימי החופש. צוות הסירה הגיע במהירות למקום, איתר את סירת המשוטים בלב האגם והעלה את חמשת הנוסעים לסיפון. הנוסעים קיבלו טיפול ראשוני במקום, כאשר התברר שהם סובלים מהתייבשות קלה ולא היו מסוגלים להשיב את הסירה בכוחות עצמם. לאחר ייצוב מצבם, הועברו המחולצים למעגן הדייג הסמוך, שם המתין להם אמבולנס של הארגון לבדיקות רפואיות נוספות והמשך מעקב.

הרב יוסי אוקנין, ראש סניף איחוד הצלה בטבריה, מסר: "לשמחתנו סיימנו בהצלחה חילוץ של משפחה שלמה מעומק הים על ידי הסירה, מצבם טוב". הרב אוקנין הדגיש: "חשוב לציין מתחילת החופש סירת ההצלה של איחוד הצלה בכוננות הגבוהה ביותר בכדי לתת מענה בכל מקרה חירום".

אירוע זה מצטרף לשורה של מקרים דומים של היסחפות כלי שיט קטנים ומתרחצים בכנרת בחודשי הקיץ. תופעה זו נובעת מתנאי מזג האוויר המשתנים במהירות באזור האגם ומשבי רוח פתאומיים המסוגלים לנתק רוחצים וסירות מקו החוף תוך דקות בודדות.

לפני מספר ימים התרחש אירוע דומה בכנרת, כאשר שלושה תלמידי ישיבה נסחפו בלב האגם לאחר חצות הלילה. הסירה שבה שהו נסחפה לעומק המים בסמוך לחוף השקמים בטבריה, והשלושה לא יכלו לחזור אל החוף. סירת איחוד הצלה שביצעה סיורים שגרתיים הגיעה במהירות וחילצה את הבחורים במצב טוב.