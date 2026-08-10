כוחות כיבוי אש מתוגברים ממשיכים היום (יום ב') במאמצים נרחבים לבלימת שריפה שפרצה באזור מושב ארגמן שבבקעת הירדן. במקביל לפעילות הכוחות הקרקעיים של תחנה אזורית שומרון, פועלים שישה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" במטרה לעצור את התקדמות הלהבות המאיימות על מטעי תמרים באזור ועל שמורת טבע סמוכה.

השריפה החלה לפני כשעה, כאשר קו אש רחב החל להתפשט בקצב מהיר בשל תנאי הרוח השוררים באזור, לכיוון מטעי התמרים הנמצאים בסביבה. מיד לאחר קבלת הדיווח הראשוני הוזנקו לשטח כוחות מתוגברים מתחנה אזורית שומרון, בליווי צוותי סיוע ממחוזות נוספים.

בשל תנאי מזג האוויר הקשים והקצב המהיר שבו מתפשטת האש, הוחלט להזניק ארבעה מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד", ובהמשך הצטרפו שני מטוסים נוספים. המטוסים פועלים ליצירת קו עצירה באמצעות חומרי כיבוי, בעוד שצוותי הכיבוי הקרקעיים מתרכזים בכיבוי הישיר במטעי התמרים.

טפסר משנה אבי בן סעדון, מפקד תחנה אזורית שומרון, מסר: "מדובר בשריפה משמעותית הנעה במהירות בתוואי נהר הירדן, בשמורת הטבע. עקב הרוחות האש התפשטה לכיוון מטעי תמרים הנמצאים במרחב, ואנו פועלים בכוחות מתוגברים על מנת לבלום את האש".

בן סעדון הוסיף והזהיר: "אנו נמצאים בימים עם מזג אוויר אשר יכול לגרום להתפתחות מהירה של שריפות, ונערכנו לכך בתגבור צוותים ומתן מענה מהיר ומשמעותי לכל אירוע". הכוחות פועלים לבלימת התפשטות האש בסיוע כלים הנדסיים, כאשר המאמצים מתמקדים בהגנה על שמורת הטבע ועל מטעי התמרים הסמוכים.

במקביל לאירוע בבקעת הירדן, דווח כי בגזרת יהודה הושגה שליטה על שריפה נוספת שפרצה באותה עת. צוותי הכיבוי ימשיכו לשהות בשטח בשעות הקרובות לביצוע פעולות כיבוי משלימות ולמניעת התלקחות חוזרת.

האירוע מצטרף לשורת שריפות שפרצו בימים האחרונים ברחבי הארץ, בעקבות גל החום הקיצוני ותנאי מזג האוויר היבשים. רשויות הכיבוי קוראות לציבור להימנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים ולדווח באופן מיידי על כל עשן או אש שיתגלו.