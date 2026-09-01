הצתת מסגד בשומרון ואיומים על עיתונאי ושגריר ארה"ב

רועי שרון ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בשעות הלילה של יום שלישי הוצת מסגד בכפר באזריה שבשומרון, כאשר על קירותיו נרשמו כתובות גרפיטי הכוללות איומים ישירים. בין הכתובות שנמצאו במקום: "פינויים = בלאגן. ראו הוזהרתם", וכן איום המופנה כלפי הפרשן הצבאי רועי שרון: "רועי שרון שמור על האוטו". האיום מגיע בעקבות פרסומים שפרסם הפרשן נגד נוער הגבעות.

בנוסף, נרשמה כתובת המתייחסת לשגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, ובה הביטוי: "דש מהטרוריסטים". מערכת 'כאן חדשות' פרסמה תגובה חריפה לאירוע, בה נאמר: "אנו מגנים בתוקף את האיומים שרוססו בשעות האחרונות על קיר מסגד בשומרון, נגד כתב כאן חדשות, רועי שרון. הניסיון להלך אימים על עיתונאי בשל עבודתו לא יצלח ולא ירתיע את רועי ואת מערכת כאן חדשות להמשיך לספק דיווחים אמינים ומקצועיים גם על הפרעות ביהודה ושומרון". המערכת הוסיפה כי "אנו מצפים מרשויות האכיפה לפעול במהירות ובנחישות לאיתור האחראים ולהעמדתם לדין. עבודתנו העיתונאית תימשך ללא מורא".

מייק האקבי ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

המשטרה עדכנה הבוקר על מעצר שמונה חשודים במסגרת חקירה המתנהלת במפקדה הבין-ארגונית של מחוז ש"י. המעצרים בוצעו בעקבות מספר אירועי הצתה ותקיפה חמורים שהתרחשו באזור דרום הר חברון.

החשודים, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ בגילאים 16 עד 20, הועברו לחקירה במשטרה. במהלך הפעילות נתפסו גם שלושה כלי רכב שלפי החשד שימשו את החשודים בעת ביצוע המעשים.

המשטרה מתכוונת להביא את החשודים בפני בית המשפט ולבקש את הארכת מעצרם, והחקירה נמשכת.

במסר שפרסמה משטרת ישראל נאמר כי היא "מגנה ורואה בחומרה מקרי אלימות וגרימות נזק הפוגעים בביטחון המדינה ובהתיישבות כולה ותמשיך לפעול בנחישות ובמקצועיות לאיתורם ומעצרם של מעורבים במקרים אלו בכלל גזרת יהודה ושומרון, חקירתם ומיצוי הדין עמם בהתאם".