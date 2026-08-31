בשעות אחר הצהריים של היום (יום שני) התנהל מבצע חילוץ מורכב בשטח פתוח הסמוך לקיבוץ יקום שבאזור השרון. גבר כבן 35 נפל לתוך בור עמוק, וכוחות החירום פעלו לחלצו תוך מתן טיפול רפואי במקום.

כשהגיעו צוותי החירום לזירה, מצאו את הגבר בתחתית הבור כשהוא בהכרה מלאה, אך סובל מחבלות בגב ומתשישות. בתחילה דווח כי עומק הבור הוא כ-12 מטרים, אולם בהמשך התברר שמדובר בעומק של כשישה מטרים.

פרמדיקים וחובשים ממגן דוד אדום ירדו לעומק הבור בסיוע לוחמי האש, והחלו להעניק לגבר טיפול רפואי במהלך פעולות החילוץ. הפרמדיקים ליאור זילברברג ומוחמד חאזם תיארו: "השטח היה מורכב, והובילו אותנו לבור הנמצא בסמוך למבנה נטוש. שם ראינו את הגבר כבן 35 בהכרה, כשהוא נמצא בעומק הבור".

לדבריהם: "יצרנו עמו קשר, וירדנו לעומק הבור בסיוע הכבאים. שם העניקנו לו טיפול רפואי ראשוני. הוא היה תשוש וסבל מחבלה בגב. הכבאים ביצעו את החילוץ, ואנו המשכנו בטיפול הרפואי ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו בינוני".

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בסיום פעולות החילוץ פונה הגבר לבית החולים מאיר בפתח תקווה במצב בינוני, כשהוא בהכרה מלאה עם חבלות בגב ותשישות. ממגן דוד אדום נמסר כי הטיפול הרפואי ניתן הן בתוך הבור והן במהלך הפינוי לבית החולים.

מקרים אלו מדגישים את הצורך בזהירות רבה בשטחים פתוחים, במיוחד באזורים שבהם קיימים בורות ישנים או מבנים נטושים. כוחות החירום ממליצים להימנע מהתקרבות לבורות פתוחים, ולדווח למוקד 102 על כל בור חשוף העלול להוות סכנה לציבור.