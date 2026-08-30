במהלך סוף השבוע האחרון עיכבו שוטרי מרחב דוד במחוז ירושלים שבעה חשודים בחשד לפגיעה באתרים נוצרים בעיר העתיקה בירושלים.

לפי הנמסר מדוברות המשטרה, ארבעה מהם נעצרו במעמד המעשה לאחר שלפי החשד ירקו לכיוון מנזר הפטריארך הארמני שברובע הארמני. שלושה נוספים עוכבו בחשד שביצעו השחתה של קברים בבית קברות מוסלמי באזור.

המעצרים מתבצעים במסגרת פעילות משטרתית מוגברת בעיר העתיקה, שמטרתה למנוע פגיעות במקומות דת ובאנשי דת. כזכור, בחודשים האחרונים התעוררה סערה בינלאומית סביב תופעת יריקות על כמרים בעיר העתיקה.

במסגרת הפעילות היזומה שביצעו השוטרים במהלך סוף השבוע, הן בצורה גלויה והן בצורה סמויה, זוהו ארבעת החשודים בשעת ביצוע המעשה סמוך למנזר הפטריארך הארמני. השוטרים פעלו במהירות ועיכבו אותם לחקירה. במקביל, באותו סוף שבוע, זוהו ועוכבו שלושה בגירים נוספים בחשד שביצעו השחתה של קברים בבית קברות מוסלמי בעיר העתיקה.

כל החשודים נחקרו בחשד להתנהגות העלולה לפגוע בשלום הציבור, עבירה המוגדרת בחוק כחמורה במיוחד כאשר היא מתבצעת במקומות רגישים כמו העיר העתיקה. לאחר החקירה שוחררו כולם בתנאים מגבילים, והמשטרה ממשיכה לבחון את נסיבות האירועים.