בחור בן 16 נפצע היום (יום שלישי) כאשר נפגע מאוטובוס בטרמפיאדה הסמוכה לשכונת גבעת שאול בכניסה לירושלים. הנער פונה לבית החולים שערי צדק במצב המוגדר כבינוני ויציב.

לפי הדיווח שהתקבל מדוברות איחוד הצלה במחוז ירושלים, האירוע התרחש כאשר הנער המתין בטרמפיאדה ונפגע מאוטובוס שעבר במקום. צוותי הרפואה של איחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הנער סובל מחבלות ומפציעות בראש ובגפיים עקב הפגיעה, והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני במקום.

החובשים יוני אלזרע ויוסף מוצרי מאיחוד הצלה, שטיפלו בנפגע, מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה להולך הרגל שסובל מחבלות ופציעות בראשו ובגפיו כתוצאה מפגיעת אוטובוס. לאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שערי צדק במצב בינוני ויציב".

יצוין כי בשבועות האחרונים אירעו מספר תאונות דרכים דומות בהן נפגעו הולכי רגל בכניסה לירושלים. לפני ימים ספורים נפגע בחור ישיבה כבן 19 באירוע דומה, אף הוא מפגיעת אוטובוס.

משפחת הנער קיבלה הודעה על האירוע והגיעה לבית החולים. הציבור מתבקש להתפלל לרפואתו השלמה והמהירה של הנער.