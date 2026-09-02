משטרת ישראל הודיעה היום (יום רביעי) על מעצרם של שלושה חשודים נוספים במסגרת החקירה שמתנהלת בעקבות אירועי הצתה ותקיפה שהתרחשו לאחרונה באזור דרום הר חברון. שלושת החשודים, תושבי יהודה ושומרון ומרכז הארץ שגילם נע בין 15 ל-22, הועברו לחקירה במשטרה ויובאו בפני שופט לדיון בהארכת מעצרם.

לפי הפרטים שנמסרו ממשטרת ישראל, כוחות המשטרה במפקדה הבין-ארגונית של מחוז ש"י פעלו במהלך הלילה יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות השב"כ לביצוע המעצרים. בשעות הבוקר המוקדמות עצרו הכוחות את שלושת החשודים והעבירו אותם לחקירה במשטרה.

במקביל, נערך אתמול דיון בבית המשפט בעניינם של חשודים שנעצרו קודם לכן במסגרת אותה חקירה. בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והאריך את מעצרם של שבעה חשודים, בעוד שחשוד אחד שוחרר בתנאים מגבילים.

במשטרה הדגישו כי החקירה באירועים אלו נמשכת תוך שימוש במלוא הכלים והאמצעים העומדים לרשותה. "מבוצעות פעולות טכנולוגיות ומגוונות לצורך חשיפת זהותם, מעצרם והבאתם לדין של כל המעורבים במקרי אלימות או גרימת נזק", נמסר מהמשטרה.

יצוין כי בשבועות האחרונים התרחשו מספר אירועי הצתה ותקיפה באזור דרום הר חברון, שעוררו תגובות בזירה הפוליטית והביטחונית. בין האירועים נמנה גם מצור שהוטל על כפר קוסרה, שעורר תגובות חריפות מצד הממשל האמריקני ודרישות להבהרות מישראל.