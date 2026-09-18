מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל סיימו הבוקר (יום שישי) חילוץ של שני נערים כבני 16 מאשדוד, לאחר שאחד מהם סבל מהתייבשות קיצונית במהלך הליכה בשביל המסומן בשחור היוצא מאזור מירון לכיוון צפת.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שני הנערים יצאו לטיול בשביל ההליכה, אך כעבור כחצי שעה בלבד חל הרעה במצבו של אחד מהם. הנער סבל מחולשה קיצונית ומתסמיני התייבשות קשים, וחברו הזעיק את כוחות החילוץ באמצעות מוקד כוננים של מד"א.

צוות חילוץ של היחידה, הכולל צוות רפואי, הגיע אל הנער בשטח. פרמדיק היחידה העניק לו טיפול רפואי ראשוני שכלל מתן נוזלים וקירור הגוף.