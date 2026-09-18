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חולץ בשלום

בחור ישיבה חולץ מהמסלול בין מירון לצפת לאחר התייבשות

נער בן 16 מאשדוד סבל מהתייבשות קיצונית וחולשה קשה בשביל ההליכה • צוות חילוץ הגיע למקום והעניק טיפול ראשוני • הנער סירב להתפנות באמבולנס

(צילום: דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל")

מתנדבי יחידת החילוץ "גליל-כרמל" של משטרת ישראל סיימו הבוקר (יום שישי) חילוץ של שני נערים כבני 16 מאשדוד, לאחר שאחד מהם סבל מהתייבשות קיצונית במהלך הליכה בשביל המסומן בשחור היוצא מאזור לכיוון צפת.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, שני הנערים יצאו לטיול בשביל ההליכה, אך כעבור כחצי שעה בלבד חל הרעה במצבו של אחד מהם. הנער סבל מחולשה קיצונית ומתסמיני התייבשות קשים, וחברו הזעיק את כוחות החילוץ באמצעות מוקד כוננים של מד"א.

צוות חילוץ של היחידה, הכולל צוות רפואי, הגיע אל הנער בשטח. פרמדיק היחידה העניק לו טיפול רפואי ראשוני שכלל מתן נוזלים וקירור הגוף.

(צילום: דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל")

בהמשך, נכנס צוות אמבולנס של מד"א לעומק השמורה כדי לפנות את הנער לטיפול רפואי מתקדם. אולם לאחר שקיבל את הטיפול הראשוני, סירב הנער להתפנות עם האמבולנס.

יצוין כי בעונת הקיץ, כאשר הטמפרטורות גבוהות, מתרחשים מקרים רבים של התייבשות בקרב מטיילים בשבילי ההליכה באזור הצפון. כוחות החירום פועלים באופן שוטף לסייע למטיילים שנקלעים למצוקה, ובמקרים דומים בחודשים האחרונים פעלו צוותי חילוץ במהירות להגיע אל נזקקים בשטחים פתוחים ולהעניק להם סיוע רפואי ראשוני.

(צילום: דוברות יחידת החילוץ "גליל-כרמל")
מירוןחילוץצפתהתייבשות

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