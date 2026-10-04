טרגדיה קשה התרחשה בשכונת רחביה בירושלים, כאשר אישה חרדית כבת 70 נהרגה בתאונת דרכים קטלנית. האישה נפגעה ממשאית בצומת רחוב רשב"א ורמב"ן, וצוותי החירום שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה בזירה.

על פי עדויות אזרחים שהיו במקום, נהג המשאית שלכאורה ביצע את הדריסה נמלט מהזירה, והמשאית לא נמצאה במקום כשהגיעו כוחות החירום.

חיים מזרחי, יהושע דסלר ואלימלך פיליפס, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו: "לדברי עוברי אורח היא נפגעה ממשאית. בתום מאמצי החייאה למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה".

חובשי מד"א חקי הר כסף ושלמה מרגליות תיארו את הזירה: "מדובר באירוע קשה, הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהיא נפגעה ממשאית. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".

מתנדב 'צוות הצלה' חקי הר כסף הוסיף: "כשהגעתי למקום ראיתי הולכת רגל, אשה כבת 70 מוטלת על הכביש מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד״א התחלנו מיידית לבצע בה פעולות החייאה מתקדמות הכוללות עיסויי לב והנשמות, אך למרבה הצער, עקב הפציעות הקשות מהם סבלה נאלצו הפראמדיקים של מד״א לקבוע את מותה במקום".

דוברות המשטרה מסרה: "שוטרי מחוז ירושלים הוזעקו לזירת תאונת דרכים קטלנית בשכונת רחביה בירושלים, ככל הנראה במעורבות משאית והולכת רגל עפ"י דיווחים שהתקבלו. כוחות הרפואה שהגיעו לזירה ביצעו בהולכת הרגל שנפגעה פעולות החייאה, אך נאלצו לקבוע את מותה".

בנוגע לטענה שמדובר בתאונת פגע וברח, נמסר מדוברות המשטרה: "בוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים בדרכם למקום לחקירת נסיבות המקרה, במקביל לסריקות נרחבות של השוטרים לאיתור הנהג הפוגע".

התאונה הקטלנית מצטרפת לשורה של אירועי דרכים קשים שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ. לפני מספר ימים נהרגה אישה כבת 90 בתאונת דרכים קטלנית בכביש 3525 סמוך לברור חיל, כאשר גם היא נפגעה ממשאית.

בשבוע שעבר התרחשה תאונת פגע וברח קטלנית בקריית אתא, כאשר הולך רגל כבן 50 נהרג לאחר שנפגע ממשאית ברחוב ז'בוטינסקי. נהג הרכב הפוגע נמלט מהמקום, והמשטרה פתחה בחקירה נרחבת.

נסיבות התאונה הקטלנית ברחביה נמצאות בבדיקת גורמי החקירה של משטרת ישראל. בוחני תאונות הדרכים של מרחב הבירה מטפלים בזירה ובוחנים את נסיבות האירוע.