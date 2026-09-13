התביעה הפדרלית בגרמניה פרסמה פרטים חמורים על רשת טרור של ארגון חמאס שפעלה בליבה של אירופה. על פי ההודעה שפורסמה בתקשורת המקומית בקרלסרוהה, הרשת החזיקה במחסני נשק נרחבים שכללו עשרות אלפי כדורים, רובה אוטומטי טעון ואקדחים רבים.

הממצאים מצביעים על תשתית טרור מסועפת שהתארגנה מתחת לאף הרשויות האירופיות. על פי החשד, הרשת קיבלה הנחיות ישירות מפקודות חמאס במזרח התיכון, במטרה לבצע פיגועים בקהילות יהודיות באירופה.

בין הממצאים נמצא גם סרטון וידוי שהוקלט מראש, ככל הנראה לפרסום לאחר ביצוע מעשה הטרור. פרט זה מעיד על תכנון מוקדם של פעולת הטרור, כאשר המחבלים התכוננו לכל שלב בביצוע התוכנית.

שירותי הביטחון הפנימיים באירופה מזהירים זמן רב מפני רשתות לוגיסטיות חשאיות של ארגוני טרור המתארגנות ביבשת. החשיפה הנוכחית מוכיחה שהחששות היו מבוססים - התארגנות טרור אכן פעלה בשטח האירופי, תוך ניצול של התשתיות והחופש התנועה ביבשת.

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על פי הנמסר, הרשת ביקשה לנצל את יום השנה לטבח כדי להכות בבתי כנסת ובמרכזים יהודיים. התזמון המתוכנן מעיד על כוונה להשיג השפעה תקשורתית מרבית ולהטיל אימה בקהילות היהודיות באירופה.

בעקבות החשיפה, המערכת הביטחונית באירופה הועלתה לכוננות גבוהה. רשויות האכיפה בגרמניה ובמדינות נוספות מגבירות את האבטחה סביב מוסדות יהודיים ומבצעות סריקות נרחבות לאיתור תשתיות טרור נוספות שעלולות לפעול בשטח.