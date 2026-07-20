חות'ים למען איראן ( צילום: מסך )

הדובר הצבאי של ארגון הטרור החות'י בתימן, יחיא סריע, הכריז היום (חמישי) על החרפה משמעותית בפעילות הארגון הימית. על פי ההודעה, כלל הספינות בבעלות סעודית או כאלו שנמצאות בדרכן לנמלי סעודיה, הופכות מעתה למטרות לגיטימיות עבור כוחות החות'ים.

סריע הסביר כי הצעד מגיע כחלק ממשוואת "מצור תמורת מצור", ומטרתו להפעיל לחץ על הממלכה הסעודית. ההנחיה נכנסת לתוקף באופן מיידי, החל מרגע פרסום הדברים, ותקפה לכלל הספינות בנתיבי השיט. הרחבת רדיוס האיומים מדובר בהסלמה משמעותית של החות'ים, שמרחיבים את רדיוס האיומים שלהם מעבר למטרות הקשורות לישראל בלבד. הארגון מנסה להוכיח כי הוא ממשיך לשלוט בנעשה בנתיבי השיט בים האדום ובמצרי באב אל-מנדב, צוואר הבקבוק שדרכו עוברת שמינית מהסחר העולמי. דרמה באלעד: עימותים אלימים, דריסת בחורי ישיבה וטענות קשות נגד המשטרה קובי ישראל | 18.07.26 אירוע דריסה בישיבה הליטאית: תלמיד אחד פונה - חברו טופל בזירה מיקי ברון | 18.07.26 כזכור, בשבועות האחרונים התגברו המתחים בין החות'ים לבין ערב הסעודית. לפני מספר ימים דווח כי החות'ים תקפו שדות תעופה בסעודיה בטילים היפרסוניים, כנקמה על תקיפה סעודית סמוך לנמל התעופה הבין-לאומי בצנעא שבתימן.

מיצר באב אל מנדב בים האדום ( צילום: גוגל ארץ )

איום על אספקת האנרגיה העולמית

ההכרזה החות'ית מגיעה על רקע דיווחים קודמים על כך שאיראן הורתה לחות'ים להיערך לחסימת נתיב הנפט בים האדום. מקורות באיראן ובאזור מסרו כי טהרן דרשה מהמורדים בתימן להיערך לחסימת מצר באב אל-מנדב כתגובה לאפשרות שארצות הברית תתקוף את תשתיות החשמל של הרפובליקה האסלאמית.

חסימת נתיב הים האדום עלולה להותיר את שני צירי ייצוא הנפט המרכזיים של המזרח התיכון מושבתים במקביל, מאחר שמצר הורמוז כבר סגור לחלוטין. מצב זה עלול להחמיר באופן דרמטי את משבר האנרגיה העולמי, במיוחד לאור העובדה ששבעה אחוזים מאספקת האנרגיה העולמית עוברים כעת בים האדום.

ערב הסעודית, שהסיטה שבעים אחוזים מיצוא האנרגיה שלה לנמל ינבוע שבים האדום, עוקבת בדאגה רבה אחרי התיאום ההדוק בין טהרן לחות'ים. ההכרזה החדשה של סריע מעלה את החשש כי הממלכה עלולה למצוא את עצמה במצב שבו נתיבי הסחר והאנרגיה שלה נמצאים תחת איום ממשי.

ההכרזה החדשה מעלה את החשש מפני הסלמה נוספת באזור, במיוחד לאור העובדה שהחות'ים פועלים בתיאום הדוק עם איראן ומקבלים ממנה תמיכה צבאית ולוגיסטית. עדכונים נוספים בהמשך.