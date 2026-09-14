כוחות המשטר האיראני ( צילום: תסנים )

אחמד-רזא ראדאן, מפקד כוחות הביטחון הפנימיים באיראן, הופיע אתמול (יום ראשון) בטלוויזיה הממלכתית האיראנית והשמיע מסר איום חריף: "המצב שלנו הוא מצב מלחמתי. אם מישהו שמכר את מולדתו יגיב לקריאת האויב וינסה ליצור חוסר ביטחון, נראה בו כמו אויב, נתמודד איתו כמו שמתמודדים עם אויב, ולא יהיה לנו שום היסוס כלפיו".

ראדאן הוסיף והדגיש את מוכנות כוחות הביטחון: "המשטרה מוכנה לחלוטין, מוכנה במאה אחוז... האצבע שלנו, כמו האצבע של יקירינו בצבא ובמשמרות המהפכה ובבסיג', על ההדק".

נשיא איראן ( צילום: התקשורת באיראן )