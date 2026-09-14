אחמד-רזא ראדאן, מפקד כוחות הביטחון הפנימיים באיראן, הופיע אתמול (יום ראשון) בטלוויזיה הממלכתית האיראנית והשמיע מסר איום חריף: "המצב שלנו הוא מצב מלחמתי. אם מישהו שמכר את מולדתו יגיב לקריאת האויב וינסה ליצור חוסר ביטחון, נראה בו כמו אויב, נתמודד איתו כמו שמתמודדים עם אויב, ולא יהיה לנו שום היסוס כלפיו".
ראדאן הוסיף והדגיש את מוכנות כוחות הביטחון: "המשטרה מוכנה לחלוטין, מוכנה במאה אחוז... האצבע שלנו, כמו האצבע של יקירינו בצבא ובמשמרות המהפכה ובבסיג', על ההדק".
למעלה מ-6,000 נעצרו
מפקד כוחות הביטחון התייחס במישרין למחאות שפרצו בחודש שעבר על רקע יוקר המחיה והתדרדרות המטבע, והתפשטו במהירות לקריאות נגד המשטר. לטענתו, מדובר ב"הפיכה מלאה" שתוכננה על ידי גורמים חיצוניים עוינים.
ראדאן חשף כי למעלה מ-6,000 בני אדם נעצרו מאז פרוץ המחאות, והבהיר: "לא נשכח את אלה שהשתתפו... נמשיך לרדוף אחריהם". המסר ברור: מי שיצא לרחוב, ומי שייצא בעתיד, אינו נחשב בעיני המשטר כ"מפגין" רגיל – אלא כסוכן של האויב.
ההצהרה מגיעה על רקע מתיחות אזורית גבוהה, שבמהלכה איראן מנהלת עימות מתמשך מול ארצות הברית וישראל. המשטר מנצל את "מצב המלחמה" החיצוני כדי להצדיק יד קשה במיוחד כלפי מתנגדים פנימיים.
ההגדרה של מפגינים כ"בוגדי מולדת" הופכת אותם, מבחינה משפטית וביטחונית, לשווי ערך לחיילי אויב בשדה הקרב – ופותחת את הדלת לשימוש בכוח קטלני ללא היסוס.
ראדאן הדגיש את האחדות בין כל זרועות הביטחון: המשטרה כבר אינה רק כוח אכיפת חוק אזרחי, אלא חלק אינטגרלי ממערך הלחימה הפנימית, יחד עם הצבא, הספאה והבסיג'.
שידור הדברים בטלוויזיה הממלכתית נועד להטיל אימה על הציבור. המשטר מזהה פוטנציאל לתסיסה מחודשת ומנסה לחנוק כל ניסיון התארגנות עוד לפני שהוא יוצא אל הרחוב.
דבריו של ראדאן ממשיכים קו של הצהרות קשות מצד בכירים במשטר, המציגות כל מחאה עממית כחלק ממזימה זרה. אך בעיתוי הנוכחי, כשהמדינה נמצאת תחת לחץ חיצוני כבד, הם מקבלים משקל נוסף: המשטר מודיע לציבור, בקול רם וברור, שהוא מוכן לירות.
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