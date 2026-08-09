האם סבא היה נאצי? | השאלה שמטלטלת מיליוני גרמנים

פתק הצבעה לצפלגה הנאצית לפני 90 שנה ( צילום: הארכיון הפדרלי @BundesarchivD )

גל של חיפושים היסטוריים שוטף בימים אלה את גרמניה, לאחר שהארכיון הלאומי של ארצות הברית פרסם למעלה מתשעה מיליון מסמכים מתקופת המפלגה הנאצית. אזרחים גרמנים רבים מוצאים עצמם מתמודדים עם שאלה מטרידה שהפכה לנושא שיחה מרכזי: האם סבא או סבתא שלי היו חברים במפלגה הנאצית?

המסמכים, ששמורו במשך עשרות שנים בארכיונים אמריקאיים, חושפים פרטים על העבר המשפחתי של משפחות גרמניות רבות. למרות שהמערכת האמריקאית המקורית הייתה מסורבלת ולא אפשרה חיפוש נוח לפי שמות, כלי התקשורת הגרמניים מיהרו להקים מאגרי נתונים נגישים יותר.

ראש הממשלה נתניהו עם שר הפנים הגרמני אלכסנדר דוברינדט ( צילום: משרד הפנים של גרמניה )

כשבועיים לאחר הפרסום האמריקאי, החלו עיתונים גרמניים – ובראשם העיתון "דר שפיגל" – להקים מאגרי מידע נגישים לציבור הרחב. המערכות החדשות מאפשרות חיפוש פשוט לפי שם מלא, וכל גולש יכול להקליד את שם קרוב משפחה ולקבל תוך שניות את כרטיס החבר הרשמי במפלגה הנאצית, בגרמנית ובאנגלית. תקלה במתקן: נוסעים תלויים הפוכים באוויר בבלי | 06.08.26 הנתונים מציגים תמונה רחבה: בין השנים 1925 ל-1945, מנתה המפלגה הנאצית למעלה מעשרה מיליון חברים. כתשעים אחוז מהמסמכים המקוריים שרדו, למרות ניסיונות השמדה שנעשו על ידי בכירים נאציים לקראת סוף המלחמה. מאות אלפי אזרחים כבר ביצעו חיפושים במאגרים אלה, שהניבו מיליוני פניות. נקודה חשובה שעולה מהמסמכים: בניגוד לשירות הצבאי שהיה חובה, ההצטרפות למפלגה הנאצית הייתה מרצון בלבד. כאשר היטלר מונה לקנצלר בשנת 1933, מיליוני גרמנים ביקשו להצטרף למפלגה, עד שהמפלגה נאלצה להקפיא זמנית את קבלת חברים חדשים כדי לסנן רק תומכים נאמנים. ההקפאה הוסרה בשנת 1937, במקביל להחמרת הרדיפות וחוקי נירנברג, והובילה לגל נוסף של הצטרפויות. הקפאה נוספת נכנסה לתוקף ב-1942, והתמקדה בגיוס צעירים שחונכו במערכת החינוך הנאצית.

בניין הפרלמנט הגרמני - הבונדסטאג ( צילום: shutterstock )

העניין הרב במאגרי המידע הדיגיטליים משקף נכונות של אזרחים רבים להתמודד עם האמת ההיסטורית, אך הוא מגיע בעיתוי פוליטי רגיש. המהלך מתרחש בתקופה שבה מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD) צוברת כוח, כאשר גורמים בשורותיה ניסו בעבר לתאר את שנות השלטון הנאצי כ"הערת שוליים" בהיסטוריה הגרמנית.

הנתונים מפריכים את התפיסה הרווחת בקרב גרמנים רבים שמשפחותיהם לא היו מעורבות במשטר. החשיפה הציבורית מציבה את החברה הגרמנית מול אתגר היסטורי ומוסרי משמעותי.

יצוין כי בימים אלה מתנהל ויכוח ציבורי בברלין על עתידו של בונקר נאצי היסטורי, כאשר הגאון הרב פנחס גולדשמידט שליט"א, הרב הראשי, הציע להעביר את המתחם לידי הקהילה היהודית. גם פרשה זו משקפת את המאבק המתמשך של גרמניה עם עברה.