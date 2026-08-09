בעוד שיזמי הטכנולוגיה הגדולים בעולם מתמקדים בניצחון המוות, בפיתוח בינה מלאכותית או בכיבוש מאדים, ליזם הטכנולוגיה והמשקיע באלאג'י סריניוואסן היה חזון שונה לחלוטין: להקים מדינה חדשה מאפס. אולם, הניסוי המעשי שלו למימוש החזון נתקל השבוע במכשול הקלאסי ביותר שקיים — המדינה המארחת.

סריניוואסן, לשעבר מנהל הטכנולוגיות הראשי של בורסת הקריפטו Coinbase ושותף בקרן ההון סיכון היוקרתית Andreessen Horowitz, מאמין כי ארצות הברית מצויה בתהליך שקיעה שיוביל לאנרכיה. התשובה שלו, כפי שנסקרה בספרו "The Network State", היא הקמת "מדינת רשת": קהילה דיגיטלית שמתגבשת סביב ערכים משותפים, צוברת הון, רוכשת שטח פיזי ולאחר מכן תובעת ריבונות פוליטית.

אוטופיה בעיר רפאים

בשנת 2024 החליט סריניוואסן לעבור משלב התאוריה למעשה והקים את ה-"Network School" (בית הספר של הרשת). התפאורה שנבחרה הייתה סוריאליסטית: מלון יוקרה בתוך פרויקט "Forest City" בדרום מלזיה — מיזם נדל"ן סיני בעלות מוערכת של כ-100 מיליארד דולר, שהפך ברובו לעיר רפאים ריקה מתושבים.

המקום תוכנן כהכלאה בין חממת סטארט-אפים, מתחם מגורים וקמפוס לשיפור עצמי. תמורת תשלום שהחל מ-1,500 דולר בחודש, המשתתפים קיבלו חללי עבודה, גישה לחדר כוש מאובזר וארוחות שתוכננו בהשראת משטרי תזונה מתקדמים. הקבלה למיזם דרשה מענה על סקר עמדות שפילח את תפיסותיהם הפוליטיות ואת זיקתם לרעיונות כמו "פרו-נטליזם" (עידוד שיעורי ילודה גבוהים). המחזור הראשון מנה כ-128 משתתפים, בהמשך התרחב המקום לכמה מאות שוהים.

הסערה הישראלית והחקירה

המכה הקשה לפרויקט לא הגיעה מבעיות תשתית, אלא מהפוליטיקה הבינלאומית. בשבוע שעבר הורו הרשויות במלזיה להקפיא את פעילות הקמפוס בשל בעיות רישוי, בעקבות טענות שעלו ברשתות החברתיות על כך שאזרחים ישראלים שוהים במקום.

למלזיה, מדינה מוסלמית, אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל, והיא אוסרת ככלל על כניסת בעלי דרכון ישראלי ללא אישור מיוחד. הדיווחים טענו כי המשתתפים נכנסו למדינה תוך שימוש בדרכונים נוספים.

בעקבות הדיווחים פשטו רשויות ההגירה על המתחם ובדקו 266 זרים מ-40 מדינות. מנהל רשת ההגירה המלזית, זכריה שעבאן, ציין כי כל השוהים החזיקו במסמכים תקפים וכי עד כה לא נמצאו ראיות המאשרות את הטענות בנוגע לאזרחים ישראלים, אך החקירה נמשכת.

"שיעור בסיסי בריבונות"

סריניוואסן כפר בהאשמות, כינה את הפרסומים ברשת "כוזבים" והדגיש כי המיזם מקפיד על חוקי המדינה. עם זאת, בתגובה לפרשה הודיע היזם על הקפאת תוכנית התרחבות בהיקף של כ-122 מיליון דולר (500 מיליון רינגיט מלזי) במדינה.

בפוסט שפרסם בחשבון ה-X שלו הציב סריניוואסן אולטימטום לממשלת מלזיה: "יש שתי דרכים להתקדם. אם מלזיה מעוניינת בהמשך השקעות טכנולוגיות גלובליות, אשמח להיפגש עם ראש הממשלה אנואר איברהים כדי לחתום על מזכר הבנות. לחלופין, אם אינכם רוצים בהשקעות שלנו ושל שותפינו בקרנות ענק, נכבד את רצונכם ונעביר את ההון למדינות אחרות".

סריניוואסן לא חיכה לתשובה. שעות ספורות לאחר עצירת הפעילות במלזיה הוא כבר פרסם סרטון מקזחסטן, שבו תיעד חתימה על הסכם לפתיחת קמפוס חדש במדינה, והוסיף כי מדינות נוספות כבר הציעו לארח את המיזם.

הניסיון להקים "מדינה חדשה" אמנם ממשיך לנוע ברחבי הגלובוס, אך הנספח המלזי הבהיר את הגבולות של עולם הטכנולוגיה: גם מי שמבקש להמציא מחדש את המדינה והחוק, כפוף בסופו של דבר לכללים ולחוקים של המדינה הקיימת.