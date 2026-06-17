סופו של עידן: רשת הפיצות המוכרת בעולם נמכרה בעסקת ענק

פיצה של פיצה האט ( צילום: שאטרסטוק )

ענקית המזון המהיר Yum! Brands הודיעה על מכירת רשת פיצה האט בעסקה כוללת בשווי 2.7 מיליארד דולר, לאחר שנים של ירידה במכירות ואובדן נתח שוק מול מתחרות כמו דומינו'ס.

במסגרת העסקה, קרן ההשקעות האמריקנית לונגריינג' קפיטל תרכוש את פעילות פיצה האט בכל העולם למעט סין תמורת כ-1.5 מיליארד דולר, בעוד שחברת Yum China Holdings תרכוש את פעילות הרשת בסין תמורת כ-1.2 מיליארד דולר. שתי העסקאות צפויות להיסגר במהלך הרבעון השלישי של 2026 בכפוף לאישורים רגולטוריים.

סניף פיצה האט בפתח תקווה ( צילום: אבשלום ששוני\פלאש90 )