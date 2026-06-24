הבחירות המקדימות במפלגה הדמוקרטית בניו יורק הניבו שורה של דרמות פוליטיות, שבמרכזן עמד מפגן כוח של מחנה השמאל הפרוגרסיבי בהובלת ראש העיר זוהראן ממדאני, כך לפי סקירה שנכתבה באתר 'ynet'.

המועמדים שנתמכו על ידי ראש העיר רשמו ניצחון בארבעה מרוצי מפתח על פני הממסד הוותיק. עבור הבוחרים התומכים בישראל, התוצאות הללו מהוות תמרור אזהרה בשל העמדות הביקורתיות הקיצוניות של המנצחים.

שיטת הממשל בארצות הברית מבוססת על בחירות מקדימות, המוכרות כפריימריז, שבהן חברי המפלגות בוחרים את הנציגים שיתמודדו מטעמם בבחירות הכלליות בחודש נובמבר.

במחוזות בעלי רוב דמוקרטי מובהק, כמו בעיר ניו יורק, מי שמנצח בהצבעה הפנימית הזו מבטיח כמעט לחלוטין את כניסתו לבית המחוקקים בוושינגטון. תוצאות ההצבעה האחרונה מלמדות על שינוי עומק פנימי במפה הפוליטית המקומית.

​מנגד, בבחירות לתפקיד מבקר מדינת ניו יורק נרשמה בלימה זמנית למגמה הפרוגרסיבית. המבקר המכהן, תומאס דינאפולי, הדף בהצלחה שני מתחרים מהאגף השמאלי שתקפו אותו על כך שקרנות הפנסיה של המדינה רכשו סכומי שיא של איגרות חוב של מדינת ישראל.

דינאפולי ניצח בפער של עשרות אחוזים והצהיר בהודעת הסיכום שלו: "עכשיו כשהקמפיין נגמר, ואנחנו צריכים לחזור לעבודה הקשה שאנחנו עושים בהגנה על משלמי המסים והגמלאים - השקעה בעתיד של ניו יורק, הדיפת הקיצוניות של טראמפ ועזרה למשפחות עובדות להסתדר בכלכלה הנוראה של הנשיא".

​במקביל, בצפון המדינה נרשם הישג לדונלד טראמפ בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית במחוז 21. המועמד מטעמו, אנתוני קונסטנטינו, גבר על חבר האספה הממסדי רוברט סמולן בקרב על המושב שפינתה אליס סטפניק.

קונסטנטינו השקיע מיליוני דולרים מכספו הפרטי בקמפיין, אשר עורר ביקורת ציבורית עקב העסקת אנשים בעלי עבר פלילי בצוות הבחירות שלו.

​בגיזרה המקומית בעיר, הניצחון המשמעותי ביותר של הזרם הפרוגרסיבי נרשם במחוז 10 לקונגרס, הכולל את מנהטן תחתית וחלקים מברוקלין.

בראד לנדר, בעל ברית קרוב של ראש העיר, הדיח את חבר הקונגרס המכהן והפרו-ישראלי דן גולדמן בפער של כמעט שלושים אחוזים. לנדר ניהל קמפיין ממוקד נגד המלחמה בעזה, האשים את ישראל ברצח עם והתחייב להתנגד לכל סיוע צבאי אמריקאי. בנאום הניצחון שלו אמר לנדר: "רגע, אתם מתכוונים שפוליטיקה לא חייבת להיות אגו-טריפ אנוכי וחמוץ - היא יכולה להיות ספורט קבוצתי עבור הערכים שאתם חולקים?".

​במחוז 7 לקונגרס, המכונה מסדרון הקומוניסטים וכולל את וויליאמסבורג מעוז סאטמר, ניצחה המועמדת הפרוגרסיבית קלייר ואלדז את נשיא רובע ברוקלין הוותיק אנטוניו ריינוסו.

ואלדז היא מתנגדת חריפה של המדיניות הישראלית ומקדמת חקיקה שנועדה למנוע מארגונים בניו יורק לממן פעילות ביהודה ושומרון. היא זכתה לתמיכה נרחבת של ארגון הסוציאליסטים הדמוקרטיים ומערך המתנדבים הצעיר בעיר. כזכור, סאטמר או לפחות חלק מהם תמכו בממדאני בבחירות לראשות העיר.

​מרוץ סוער במיוחד נרשם במחוז 13 לקונגרס, שם ניצחה המועמדת דריאליזה אווילה שבלייה, בוגרת אוניברסיטת קולומביה שהשתתפה במאהלי המחאה האנטי-ישראליים בקמפוס. שבלייה קיבלה כמעט מחצית מהקולות והדיחה את חבר הקונגרס הוותיק אדריאנו אספאייט, אשר האשים אותה במהלך העימותים כי חגגה את מותם של חפים מפשע בהפגנות מיד לאחר שמונה באוקטובר. בנאום הניצחון שלה הצהירה שבלייה: "היום הפוליטיקה הישנה מתה! איפא"ק פחדו ממני ושפכו מליונים כי אני מוסלמיה אפרו-לטינית גאה".

​בתגובה לתוצאות מסרה שדולת איפא"ק כי על אף האכזבה מהפסד חלק מהמועמדים שנתמכו על ידה, המצביעים בעונת הבחירות הנוכחית ממשיכים לבחור במנהיגים התומכים בשותפות חזקה בין ארצות הברית לישראל. לפי הודעת השדולה, יותר מ-180 מועמדים משתי המפלגות הנתמכים על ידה העפילו לבחירות הכלליות שייערכו בחודש נובמבר.

​גם באפר וסט סייד, בקרב על מחוז 69 באספה המדינתית, רשם מחנה ראש העיר הישג כאשר המועמד אלי נורת'ראפ ניצח את היהודייה הרפורמית סטפני רוסקיי. המירוץ התנהל כמשאל עם סביב חוקי אזורי החיץ שנועדו להרחיק מפגינים פרו-פלסטינים מבתי כנסת.

נורת'ראפ, שסירב להגדיר את עצמו כציוני, התנגד לחוקים אלו בטענה שאינם חוקתיים, בעוד רוסקיי הגנה עליהם בטענה שהם נחוצים במציאות הנוכחית.

​במחוז 12 במנהטן, המאופיין בשיעור גבוה של תושבים יהודים, התנהל המרוץ ללא מעורבות גלויה של ראש העיר על המושב שמפנה חבר הקונגרס הפורש ג'רי נדלר. חבר האספה מיכה לאשר, שנתמך על ידי נדלר וראש העיר לשעבר מייקל בלומברג, החזיק ביתרון של כארבעה אחוזים על פני מתחריו אלכס בורס וג'ק שלוסברג, נכדו של הנשיא לשעבר קנדי.