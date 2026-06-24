ממשלת איראן מכחישה את הטענות האמריקאיות לפיהן הכספים שיופשרו מחשבונותיה בחוץ לארץ ישמשו אך ורק לקניית מזון וציוד רפואי.

שגריר איראן באומות המאוחדות בז'נבה, עלי בחריני, הבהיר כי ארצו היא זו שתקבע כיצד להוציא את הכספים הללו. הצהרה זו עומדת בניגוד מוחלט לדברי נשיא ארצות הברית טראמפ, שטען כי הנכסים המוקפאים יופנו לרכש הומניטרי - מארצות הברית.

​המחלוקת הכספית מתעוררת למרות שוושינגטון כבר הסכימה להסיר סנקציות כלכליות מסוימות מעל טהראן למשך 60 יום. הקלה זו נועדה לאפשר לאיראן למכור נפט ומוצרים נלווים בשווקים הבינלאומיים ולקבל עבורם תשלום כספי ישיר. למרות זאת, התנאים המדויקים של סעיף הפשרת החשבונות נותרו סלע מחלוקת מרכזי בין המדינות.

​במקביל, כפי שדווח אמש, איראן דוחה לחלוטין את הדיווחים לפיהם הסכימה לחדש את הפיקוח על תוכנית הגרעין שלה במסגרת השיחות.

בטהראן הכחישו כי הנושא הגרעיני עלה לדיון, והבהירו כי לא ניתנה הסכמה להחזרת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. זאת לאחר שטראמפ פרסם ברשת החברתית כי "איראן הסכימה באופן מלא ומוחלט לבדיקות גרעיניות ברמה הגבוהה ביותר זמן רב אל העתיד (אינסוף!!!)".

​סוגיה נוספת המעיבה על המגעים היא הלחימה של ישראל נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון.

השגריר בחריני ציין כי ההסכם מחייב את ישראל להסיג את כוחותיה מהאזור, אולם בישראל מצהירים פעם אחר פעם כי ישמרו על אזור ביטחון בדרום לבנון.