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אחרי מתיחות ממושכת

"הוא יודע מי הבוס": הנשיא טראמפ התייחס לפגישתו עם נתניהו וחשף את בקשתו 

ברקע המתיחות ביחסים סביב המגעים שמנהלת וושינגטון עם טהרן, והמשך התקיפות הישראליות בלבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ובירך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בארה"ב (מדיני)

טראמפ ונתניהו בבית הלבן

שיקום היחסים? לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעה ביום שישי כי נתניהו שוחח עם נשיא ארה"ב , ובירך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארה"ב. בתום השיחה סיכמו השניים להיפגש בקרוב בבית הלבן.

בהודעת לשכת ראש הממשלה נמסר כי "ראש הממשלה אמר בשיחתם שארה"ב היא ערובה לחירות העולמית, וישראל מעריכה מאוד את הקשר ההדוק בין האומות. והנשיא טראמפ סיכמו להיפגש בקרוב בארה"ב".

הערב טראמפ אמר לאתר "אקסיוס" כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש ממנו פגישה בבית הלבן, וכי היא עשויה להתקיים כבר בשבוע הבא, לאחר שובו של טראמפ מפסגת נאט"ו. לדבריו, "אנחנו מסתדרים טוב מאוד. הוא יודע מי הבוס".

עם זאת, גורמים ישראלים אמרו כי עוד אין התארגנות לפגישה וכי ספק שהיא תתקיים בשבוע הבא. העצרת הכללית של האו"ם תיפתח ב-8 בספטמבר, והדיון הכללי בדרג הבכיר יחל ב-22 בספטמבר. לפי המסתמן, הפגישה בין נתניהו לטראמפ צפויה להתקיים סביב המועד הזה - לאחר הדיון הכללי, או ייתכן שאף לפניו.

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