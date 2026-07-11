הלוויה באיראן

המזרח התיכון נכנס לתקופה של מתיחות חריגה לאחר שהמנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הצהרה מאיימת בה נשבע לנקום את דמו של אביו, המנהיג המנוח עלי חמינאי שחוסל בתקיפה אמריקאית-ישראלית. במקביל, העיתון האיראני המשפיע "המשהרי" פרסם רשימה שחורה של מנהיגים ובכירי ביטחון ישראלים ואמריקאים המסומנים כמטרות לחיסול.

"אנחנו נשבעים לנקום את דמך הטהור ואת כל השהידים שנפלו בשתי המלחמות הללו בידי הרוצחים", הצהיר מוג'תבא חמינאי בהודעה רשמית שפורסמה היום. הוא הדגיש כי מדובר בצו שאינו ניתן למשא ומתן: "הנקמה הזו היא דרישת האומה שלנו והיא חייבת בהחלט להתבצע בקרוב. בין אם אנחנו נהיה כאן או לא – הדרישה הזו תוגשם". רשימת החיסול: מנתניהו ועד טראמפ בצעד חריף ומעורר דאגה, העיתון האיראני "המשהרי" פרסם הבוקר רשימה מפורטת תחת הכותרת המאיימת "הנקמה היא ודאית". הרשימה כוללת שורה של דמויות בכירות במערכת הביטחון והמדינית הישראלית והאמריקאית. ארדואן חילק אקדחים בפסגת נאט"ו; ראש ממשלת בריטניה לא לקח את המתנה ישראל גרוס | 09.07.26 מכה אנושה: ארה"ב החריבה בטילי שיוט את גשר הרכבת המחבר בין איראן, סין ורוסיה דני שפיץ | 09.07.26 בדרג המדיני הישראלי מופיעים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער ושר הביטחון ישראל כ"ץ. בדרג הביטחוני נכלל הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר. מהצד האמריקני, הרשימה כוללת את הנשיא דונלד טראמפ, שר החוץ מרקו רוביו, שר ההגנה פיט הגסת', מפקד פיקוד המרכז (CENTCOM) בראד קופר, והשגריר האמריקני בישראל מייק האקבי. הרשימה אינה מסתיימת במזרח התיכון – גם מנהיגי מדינות אירופה, ובהן בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה, מופיעים ברשימת המטרות האיראנית.

הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90 )

"גם אם נחוסל – הנקמה תמשיך"

השימוש במונח "רשימה מפורטת" והדגשת העובדה שהנקמה תתבצע "בין אם נהיה כאן או לא" מעידים על כך שאיראן עוברת מהצהרות לפסים מעשיים. המנהיג החדש מבהיר כי גם אם ינסו לחסל אותו או את בכיריו, האופרציה לנקמה תמשיך להתקיים.

כזכור, מוג'תבא חמינאי נבחר למנהיג העליון של איראן לאחר חיסולו של אביו עלי חמינאי בתקיפה משולבת אמריקאית-ישראלית. מאז מינויו, הוא נמנע מהופעות פומביות ולא השתתף אפילו בטקסי ההלוויה של אביו, כנראה מחשש לניסיון חיסול.

במקביל להצהרות המאיימות, איראן ממשיכה להסלים את הלחץ על ישראל ועל ארצות הברית. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, מוחמד באקר זולקדר, הבהיר כי "תקיפה נגד תשתיות תיענה בפעולת תגמול, וגם המשטר הציוני הפושע, שעומד מאחורי מעשי הרשע הללו, לא יהיה חסין מפני תגובת הלוחמים".

התקיפה אמריקנית הלילה

מאמצים דיפלומטיים להרגעה

על רקע האיומים המתגברים, קטאר פועלת בקדחתנות למניעת הסלמה נוספת. מקורות דיפלומטיים מסרו כי דוחה מתווכת בין וושינגטון לטהרן במטרה להרגיע את הרוחות ולמנוע מלחמה אזורית מקיפה.

גורם אמריקני בכיר מסר כי ארצות הברית בוחרת כעת "לתת לדיפלומטיה להוביל", אולם ברור שוושינגטון וירושלים נערכות לכל תרחיש. הלילה החולף עבר בשקט יחסי ללא תקיפות, אך המתיחות נותרת גבוהה ביותר.

בעוד העולם עוקב בדריכות, נראה כי האזור כולו צועד לעבר תקופה של חוסר ודאות מסוכן, כשהאצבע של טהרן מופנית ישירות לעבר ירושלים ווושינגטון. השאלה המרכזית היא האם המאמצים הדיפלומטיים יצליחו למנוע הסלמה, או שהאזור עומד בפני סבב נוסף של עימותים.