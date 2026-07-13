טראמפ הכריז: "נכה באיראן בעוצמה הלילה ומחר", והתייחס גם לנתניהו

הנשיא דונלד טראמפ הודיע הערב (שני) בראיון כי ארצות הברית תתקוף את איראן במהלך הלילה ומחר. "נכה בהם בעוצמה", הצהיר הנשיא, תוך שהוא מוסיף: "הם אנשים מחורפנים. מזכר ההבנות היה מבחן - הם לא עמדו בו".

הנשיא האמריקני התייחס גם למתקן הגרעין המבוצר ביותר של איראן, הר הפיקאקס, ואמר: "כל עיניים שלנו על זה – פיקאקס יכול להיות מטרה אפשרית למתקפה גדולה, שמנה ויפה ממש במפתן הדלת".

ההודעה מגיעה על רקע הסלמה חריפה במפרץ הפרסי, כאשר משמרות המהפכה האיראניות הודיעו הלילה כי הם פתחו באש לעבר ספינות במצר הורמוז שלא פעלו על פי ההנחיות האיראניות. במקביל דווח על פיצוצים בבנדר עבאס וויירוטים של כטב"מים באזור.

"אנחנו משתלטים על המצר"

מרכז המידע הימי המשותף בהובלת הצי האמריקני הודיע מוקדם יותר כי המצור על מצר הורמוז יחל מחר בשעה 23:00 שעון ישראל. לפי ההודעה, "המצור האמריקני חל על כל תנועת כלי השיט, ללא קשר לדגל שהם נושאים".

על פי דיווח ב'ניו יורק טיימס', הנשיא טראמפ הודיע באופן רשמי לקונגרס כי "הלחימה התחדשה". יחד עם זאת הוא הבהיר כי לא משתתפים בתקיפות כוחות קרקעיים אמריקניים, וכי מדובר בתקיפות "מוגבלות, מדודות ומתוכננות".