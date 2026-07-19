לפני שיהיה מאוחר: ארצות הברית תקפה מתקן גרעיני באיראן

​ארצות הברית תקפה את מתקן הגרעין הנמצא בשלבי הקמה בדרהובין, כך מדווחים היום (ראשון) כלי תקשורת מובילים בעולם בעקבות הודעת הארגון לאנרגיה אטומית של איראן.

​בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית הגיבו רשמית לתקרית ומסרו כי המתקן המדובר נמצא בשלבי בנייה ראשוניים בלבד.

​בסבא"א הדגישו כי על פי ממצאי הפיקוח האחרונים שבוצעו במקום, האתר שהותקף אינו מכיל חומרים גרעיניים.

​הארגון לאנרגיה אטומית בטהרן גינה בחריפות את המהלך ופרסם הודעה לפיה "תקיפה של מתקן גרעיני לשלום הנמצא תחת פיקוח בינלאומי היא הפרה ברורה של החוק הבינלאומי".

חזה את מותו: המסר המצמרר של ישראלי שנהרג במהלך טיול בשוויץ אריה רוזן | 14.07.26

​באיראן סירבו בשלב זה למסור פרטים מזהים או להרחיב אודות היקף הנזק המדויק שנגרם לאתר הבנייה בחוזסטאן בעקבות הפגיעה.

​האירוע הנוכחי מתרחש על רקע חילופי אש ישירים והסלמה גוברת במתקפות יומיומיות בין וושינגטון לטהרן.

​לא ברור מה היה ייעודו של המתקן שהותקף, אולם גורמים המעורים בפרטים אישרו כי אכן מדובר במתקן גרעיני.