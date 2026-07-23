טראמפ: "מתקפה מסיבית, גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר, ערוכים באופן מלא"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (חמישי) כי הוא קרוב לקבל החלטה בנושא איראן, ועל הפרק מתקפה מסיבית שתהיה גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. הדברים נאמרו בשיחה עם העיתונאי ברק רביד מחדשות 12, על רקע לילות רצופים של תקיפות אמריקניות נרחבות במטרות איראניות.

"אנחנו ערוכים לכך באופן מלא", הבהיר הנשיא האמריקני, והוסיף כי "יהיו השלכות להצטרפות ישראלית לתקיפות נגד איראן". עם זאת, טראמפ הדגיש: "ישראל תצטרף בתוך 2 דקות אם אבקש ממנה, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד". ההסלמה מגיעה לשיא דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הסלמה חסרת תקדים במזרח התיכון. פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) השלים בשעות הלילה סבב תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן, כאשר התקיפה כללה יכולות ימיות מתקדמות, מתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. בערב תשעה באב | האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא ריתק את תושבי עפולה חיים רוזנבוים | 22.07.26 בפעולה חסרת תקדים, הפציצו כוחות אמריקניים את מעבר שלמצ'ה המחבר בין מחוז ח'וזסתאן באיראן לדרום עיראק. התקיפה במעבר הגבול המרכזי מסמנת מעבר מתקיפת שלוחות לפגיעה ישירה בשטח ריבוני איראני, ומהווה שינוי דרמטי באסטרטגיה האמריקנית.

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

איראן מבקשת עסקה - אך מתהפכת

במקביל לדברי הנשיא, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו מסר כי איראן מבקשת מדי יום לעשות עסקה עם ארה"ב, אך ממשיכה לשנות את עמדותיה ולהתהפך, מה שמונע התקדמות אמיתית. "איראן מתחננת מדי יום לעשות עסקה עם ארצות הברית", הבהיר רוביו, "אך הדילמה המרכזית היא שהם כל הזמן משנים את דעותיהם ומתהפכים ולא מוכנים להגיע לעסקה".

רוביו הוסיף כי "בשל הסיבות הללו, הנשיא מרים כל הזמן את רף האיומים והם ישלמו מחיר. אולי עוד כמה ימים הם יתעשתו". לדבריו, "כרגע הנשיא לא רואה ענין להגיב להם בכלל כי הם לא מוכנים להגיע לעסקה".

דריכות בישראל

על רקע ההתפתחויות, הורה ראש עיר רמת גן כרמל שאמה הכהן היום לאגף הביטחון והחירום בעיר לפתוח את כל המקלטים בעיר. בעיריית רמת גן הבהירו כי בשלב זה אין כל שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ופתיחת המקלטים מתבצעת כמשנה בטיחות וזהירות בלבד.

חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד רמז אף הוא על אפשרות של הסלמה צבאית מיידית מול איראן. במהלך תוכנית "האולפן הפתוח" בערוץ 14 אמר: "אנחנו לקראת מתקפה באיראן, אולי אפילו בסוף השבוע, אלו הערכות". מיד לאחר מכן מיהר לסייג את דבריו והדגיש כי אין מדובר במידע מסווג אלא בהערכות אישיות.

איראן מגבירה את התקיפות

בשבועות האחרונים הגבירה איראן את התקפות הטילים והכטב"מים לעבר שטח ירדן, במטרה לפגוע בכוחות האמריקניים הממוקמים בבסיסים ירדניים. משמרות המהפכה האסלאמית הפיצו תיעוד מושקע המציג גל שיגורים של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים לעבר בסיסים אמריקניים במזרח התיכון.

בנוסף, טראמפ הביע אכזבה מהחות'ים שעד כה היו "מקצועיים", כלשונו. הנשיא האמריקני איים על ארגון הטרור התימני לאחר שאלו הודיעו על חסימת מצרי הורמוז עבור ספינות סעודיות. "אנא תנו לי לומר בבירור שאם הם יעשו זאת שוב, ארה"ב תראה באיראן את האחריות", כתב טראמפ, והוסיף כי "עונש צבאי חמור יוטל על איראן וכמובן, על החות'ים עצמם".