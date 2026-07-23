ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לכנס מחר (שישי) את הקבינט המצומצם, באופן די חריג לימי שישי, וזאת על רקע היערכות נרחבת במערכת הביטחון לאפשרות של הסלמה ביטחונית כבר במהלך סוף השבוע הקרוב. הכינוס הדחוף מגיע בעקבות הערכות מודיעיניות עדכניות המצביעות על שינוי אפשרי בדפוס הפעולה של איראן מול ישראל.

על פי הערכות שגובשו בימים האחרונים בקרב גופי מודיעין מערביים, קיים תרחיש מרכזי לפיו טהרן תנסה לגרור את ישראל לעימות צבאי רחב, ואולי אף לבחור לפעול ראשונה במהלך יזום. כך דווח הערב ב-Ynet. בבסיס הערכה זו, עליה דיווח נדב איל, עומדת הציפייה האיראנית לזהות חוסר רצון מצד ישראל לשוב למערכה צבאית בהיקף מלא בעת הזו, לצד שאיפה לנצל את הבקיעים והמתחים שהתגלעו בתקופה האחרונה ביחסים המדיניים בין ירושלים לוושינגטון.

( צילום: דובר צה"ל )

במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום לעיתונאי הישראלי ברק רביד כי הוא קרוב לקבל החלטה בנושא איראן, ועל הפרק מתקפה מסיבית שתהיה גדולה יותר מכל מה שהיה בעבר. "אנחנו ערוכים לכך באופן מלא", הבהיר הנשיא האמריקני, והוסיף כי "ישראל תצטרף בתוך 2 דקות אם אבקש ממנה, אבל אנחנו לא צריכים אף אחד".

דבריו של טראמפ מגיעים על רקע הסלמה חסרת תקדים במזרח התיכון. פיקוד המרכז האמריקני (CENTCOM) השלים בשעות הלילה סבב תקיפות נוסף נגד מטרות צבאיות באיראן, כאשר התקיפה כללה יכולות ימיות מתקדמות, מתקני אחסון של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים, אתרי מעקב חופיים ונכסי הגנה אווירית. בפעולה חסרת תקדים, הפציצו כוחות אמריקניים את מעבר שלמצ'ה המחבר בין מחוז ח'וזסתאן באיראן לדרום עיראק.

מפת הדרכים הישראלית

במערכת הביטחון עוקבים מקרב אחר המהלכים במזרח התיכון ומנתחים את כוונותיה של איראן, תוך הסתמכות על דיווחי המודיעין המערבי המצביעים על נכונות גוברת בטהרן לקחת סיכונים מחושבים. הדיון הצפוי בקבינט המצומצם יעסוק בגיבוש מפת הדרכים הראויה להתמודדות עם האיומים הללו, ברמת המוניטור החשאי וברמת המוכנות המבצעית.

המטרה המרכזית של הדיון תהיה להבטיח מענה תגובתי או מונע במידת הצורך ולמנוע מטהרן לנצל חולשה טקטית או מדינית. צמרת המערכת הביטחונית מעריכה כי איראן מנסה לזהות חלון הזדמנויות בתקופה הנוכחית, תוך ניצול המתחים בזירה הבינלאומית והמצב המדיני המורכב.