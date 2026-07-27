שעון החול מתקתק בקצב מהיר, והפעם נראה שוושינגטון אינה מוכנה עוד למשחקים דיפלומטיים ארוכי טווח. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין ראשון לשני) אזהרה חריפה במיוחד לעבר טהרן, כאשר הבהיר בריאיון לכתב חדשות 12 ברק רביד כי חלון הזמנים להשגת פריצת דרך מדינית בין המדינות הינו קצר ביותר.
"לא הרבה זמן. או שזה יקרה מהר, או שזה לא יקרה כלל" - כך השיב הנשיא האמריקני כשנשאל על משך הזמן שיוקצה למאמצים הדיפלומטיים. טראמפ הוסיף והבהיר בנחרצות: "נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד" במידה והשיחות עם איראן לא יעלו יפה.
"אל תירה" - הסיבה להשהיית התקיפות
הנשיא האמריקני חשף בריאיון את המניע שהוביל אותו לקבל את ההחלטה על השהיית התקיפות הצבאיות המתוכננות נגד יעדים איראניים בסוף השבוע האחרון. לדבריו, הצעד נעשה בעקבות פניות נמרצות ומפורשות מצד גורמים ומדינות שונות במזרח התיכון ובעולם הפועלות כמתווכות בין הצדדים.
טראמפ ציין כי כלל הגורמים המעורבים במגעים מול טהרן פנו אליו בבקשה ישירה "אל תירה", וביקשו לאפשר מרחב תמרון נוסף למאמצי התיווך. עם זאת, הוא הדגיש כי הסבלנות האמריקנית מוגבלת בזמן, וכי או שהדברים יזוזו במהירות מרבית ויביאו לתוצאה רצויה, או שהם פשוט לא יתרחשו במישור הדיפלומטי.
איראן: "ערוצי התקשורת נותרו פתוחים"
במקביל לאזהרות מוושינגטון, אישרה איראן כי חילופי המסרים מול ארצות הברית נמשכים ברקע באמצעות גורמים מתווכים. דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאאי, הבהיר בריאיון לטלוויזיה האוסטרית כי "הם נמצאים בתהליך של חילופי מסרים", אך הדגיש כי עבור איראן, "בסביבה הנוכחית, סדרי העדיפויות הם הגנה על הריבונות, השלמות הטריטוריאלית ועל עמנו".
בקאאי הוסיף והבהיר: "בנסיבות הנוכחיות, המיקוד שלנו הוא בהגנה על הריבונות הלאומית והשלמות הטריטוריאלית של איראן. כדי שכל שיחה כלשהי תתקיים, צריכה להיות תשתית מתאימה, אבל ארה"ב חיסלה את התשתית הזו".
קו אדום במפרץ הפרסי
סגן שר החוץ האיראני, סעיד ח'טיבזאדה, העביר מסר ברור נוסף במסגרת מפגש שרי החוץ של מדינות ASEAN. לדבריו, למרות המחויבות לדיאלוג, טהרן לא תאפשר לוושינגטון לכפות הגמוניה במפרץ הפרסי ובמצר הורמוז - נתיב השיט הקריטי שדרכו עוברים כ-20% מאספקת האנרגיה העולמית.
ח'טיבזאדה האשים את ארצות הברית בפגיעה אנושה במגילת האו"ם ובכללי המשפט הבינלאומי, וטען כי עקרונות הסדר העולמי מופרים באופן סדרתי, והדיפלומטיה עצמה הפכה למושא זלזול בזירה הבינלאומית.
מבצע צבאי שנדחה ברגע האחרון
על פי דיווחים שפורסמו ב'וול סטריט ג'ורנל', הצבא האמריקני כבר השלים את היערכותו בסוף השבוע האחרון ליציאה למבצע צבאי נרחב ואינטנסיבי נגד מטרות באיראן. התכנון המקורי הקיף סדרת תקיפות ממושכת שהייתה עשויה להימשך כארבעה עשר יום.
למרות הכוננות הגבוהה, בבית הלבן החליטו ברגע האחרון להקפיא את המבצע ולאפשר מרחב תמרון נוסף למאמצי התיווך. עם זאת, כפי שהבהיר טראמפ בריאיון, מרחב התמרון הזה מוגבל מאוד בזמן, והאצבע על ההדק נותרה קלה מתמיד.
בזירה הבינלאומית עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות, כאשר ברור לכולם כי המזרח התיכון עומד על פרשת דרכים קריטית. האם המגעים הדיפלומטיים יצליחו להביא לפריצת דרך בטווח הזמן הקצר שנותר, או שהאזור יימצא עצמו שוב בלהבות מלחמה - זו השאלה שמטרידה את כל הגורמים המעורבים.
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