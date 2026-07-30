מייקל נובכוב, חבר האספה היהודי של מדינת ניו יורק, הגיש פנייה רשמית למשרד המשפטים האמריקאי בדרישה לפתוח בחקירה פדרלית בנושא זכויות אזרח נגד ראש העיר זוהראן ממדאני. לטענת נובכוב, המדיניות וההצהרות של ראש העיר יוצרות סביבה מסוכנת במדינה וגורמות לעלייה במספר אירועי השנאה.

התלונה הפדרלית הוגשה בעקבות שני מקרי דקירה חמורים שהתרחשו לאחרונה בעיר, ביניהם תקיפה של יהודי מחוץ לבית כנסת. נובכוב רואה באירועים אלה תוצאה ישירה של דברים מסיתים ומלבים שנאה כלפי יהודים, שלדבריו אינם זוכים לטיפול ראוי מצד הנהגת העיר.

בביקורתו החריפה על ממדאני, הבהיר נובכוב את התנגדותו לקו המדיני שמוביל ראש העיר. לדבריו, "הוא מייצג את התנועה הרדיקלית, האנטישמית והאנטי-משטרתית".

הפנייה למשרד המשפטים מסמנת החמרה במאבק המשפטי והציבורי שמנהל חבר האספה. נובכוב שואף לקבוע גבולות ברורים לגבי אחריותם של נבחרי ציבור לביטחון הקהילה ולמניעת הסתה.

בפרסום ברשת החברתית איקס כתב חבר האספה: "הבטחתי לקהילה שלנו שאחזיק את זוהראן ממדני אחראי על הסתה לאנטישמיות בניו יורק, והיום אני מקיים הבטחה זו. איש אינו מעל החוק. הגיעה העת לשאת באחריות."