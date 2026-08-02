דליקה נרחבת פרצה הבוקר (יום ראשון) במחסן השייך לחברת סאף באזור התעשייה גאנדראנז' שבמחוז מוזל שבצרפת. המחסן, הממוקם במתחם שבעבר שימש את מפעל ארסלורמיטאל, משתרע על שטח של כחמש מאות מטרים רבועים ומסווג כאתר בעל סיכון כימי גבוה בשל החומרים המאוחסנים בו.

בעקבות הדליקה הורו הרשויות המקומיות לכשלושים אלף תושבים בחמישה יישובים באזור - גאנדראנז', אמנוויל, ויטרי-סור-אורן, קלואנז' ורומבאס - להסתגר בבתיהם ולסגור את החלונות כאמצעי זהירות. ראש עיריית גאנדראנז', קוונטין ביגו, הדגיש כי "בהתחשב בנוכחות של מוצרים כימיים, אמצעי ההסתגרות חייבים להמשיך להישמר בהקפדה". עם זאת, הוא הוסיף מאוחר יותר כי "אפריורי, האש מתפתחת בצורה די חיובית... החדשות די טובות".

בשעות אחר הצהריים, בסביבות השעה 14:30, הודיעה סגנית מושל תיונוויל, הלן דמולומב-טובי, כי השרפה הובאה תחת שליטה. באירוע נפגעו שלושה אנשים באורח קל - שני כבאים ועובד החברה. לדבריה, נערכות כעת בדיקות למדידת רמת הרעילות באוויר, וההחלטה על ביטול הנחיות ההסתגרות תתקבל רק לאחר קבלת התוצאות.

מהמקום עלו תימרות עשן שחורות שנראו ממרחק של מספר קילומטרים, וכחמישים כבאיות הוזעקו לטיפול באירוע. תושבים מקומיים דיווחו כי בשעה 10:45 בבוקר נשמע פיצוץ חזק באזור, לאחר שהשרפה כבר החלה להתפשט. אחד התושבים שדיבר עם התקשורת המקומית העיד כי האוויר באזור "בלתי ניתן לנשימה". הרשויות שקלו גם אפשרות של פינוי התושבים, אך בשלב זה הוחלט להותירם בבתיהם.