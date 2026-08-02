בבלי
אסון באוויר ביוון

שני מסוקי כיבוי התנגשו באוויר במערב אתונה ונפלו לקרקע

אירוע חמור במהלך פעילות כיבוי שריפות יער במערב אתונה: שני מסוקים התנגשו באוויר ונפלו • צוותי חירום מנהלים מבצע חיפוש והצלה לאיתור אנשי הצוות

התרסקות המסוק ביוון
התרסקות המסוק ביוון| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

אירוע חמור התרחש היום (יום ראשון) באזור מערב אתונה שביוון, כאשר שני מסוקים שהשתתפו בפעילות כיבוי שריפות יער התנגשו זה בזה באוויר. שירות הכבאות היווני אישר את האירוע והודיע על פתיחת מבצע חיפוש והצלה נרחב באזור ההתרסקות.

שני המסוקים פעלו במסגרת מאמצי הכיבוי של שריפות יער שפרצו באזור, כאשר בשלב מסוים של הפעילות אירעה ההתנגשות. כוחות החירום היוונים מנסים כעת לאתר את חברי הצוות שהיו על סיפון שני כלי הטיס. עד לשעה זו לא פורסמו נתונים על מספר הנפגעים או על מצבם הרפואי של אנשי הצוות.

תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות ובכלי התקשורת היוונים מתעד את רגעי האסון: שני המסוקים נראים בעת ביצוע גיחת כיבוי, כאשר באחד הרגעים מתקרב אחד המסוקים אל השני, נוצרת פגיעה ביניהם והמסוק נופל לקרקע.

יוון מתמודדת בשנים האחרונות עם שריפות יער קשות המתפרצות בעיקר בחודשי הקיץ, בעקבות גלי חום קשים. כוחות הכיבוי במדינה משתמשים באופן קבוע במסוקים ובמטוסי כיבוי על מנת להתמודד עם השריפות הגדולות המסכנות אזורי מגורים ושטחי טבע רחבים.

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