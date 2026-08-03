ביום שני האחרון הוציא המשטר האיראני להורג שני אזרחים שהורשעו בבתי המשפט של המדינה באשמת "ריגול ושיתוף פעולה מודיעיני עם המדינה הציונית". הדבר דווח על ידי סוכנות הידיעות המשפטית הרשמית של איראן, "מיזאן", שפרסמה כי בית המשפט העליון בטהרן אישר ימים ספורים קודם לכן את גזר דין המוות בתלייה, והוא בוצע ללא דיחוי. כך על פי הדיווח ב"איראן אינטרנשיונל".

שני האזרחים שהוצאו להורג, אומיד בהזאד ופוריה ספוואת, נעצרו בעבר בידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה, הגוף האחראי על סיכול פעילות ריגול ומעקב אחר מתנגדי השלטון. לטענת מערכת המשפט באיראן, השניים פגעו באופן חמור בביטחון המדינה כאשר העבירו מידע מודיעיני רגיש, תצלומים ומיקומים של מתקנים צבאיים וביטחוניים ברחבי איראן לידי גורמים ישראליים ולערוצי תקשורת המזוהים עם ישראל. השלטונות טוענים כי הפעילות בוצעה בתקופה של מתיחות ביטחונית גבוהה.

בדיווח הרשמי של מוסדות המשפט בטהרן נטען כי בהזאד היה בקשר ישיר עם מנהל ערוץ בטלגרם המזוהה עם ישראל, והביע תמיכה גלויה בפעילות הצבאית והמודיעינית של ארצות הברית וישראל כנגד איראן. לגבי ספוואת, טענו שירותי המודיעין האיראניים כי תיעד ממגגות של מבנים מערכות הגנה אווירית איראניות ומתקנים ביטחוניים, והעביר את החומר המצולם בערוצי תקשורת מוצפנים המיועדים למערך המודיעין הישראלי.

במסגרת ההאשמות, הוסיפה סוכנות "מיזאן" לטעון – מבלי להציג ראיות פומביות או הוכחות מוצקות – כי חלק מהאתרים הביטחוניים שתיעד ספוואת הותקפו והופצצו בהמשך. כמו כן נטען כי היה בקשר ישיר עם גורמי מוסד והעביר דיווחים והודעות לרשת התקשורת "איראן אינטרנשיונל", הנחשבת בעיני השלטון בטהרן לערוץ עוין. בתי המשפט באיראן ביססו את גזר הדין על מה שהגדירו כ"הודאות מפורשות של הנאשמים, ראיות טכניות ושחזור הודעות מחשבונות המדיה שלהם".

עם זאת, ארגוני זכויות אדם בינלאומיים ופעילים איראנים מביעים דאגה וביקורת חריפה נוכח גל ההוצאות להורג. הארגונים מדגישים כי מערכת המשפט האיראנית נוהגת לעשות שימוש נרחב בחילוץ "הודאות" מנאשמים באמצעות עינויים קשים, איומים על בני משפחותיהם ותנאי מעצר קשים בבידוד. מקרים רבים בעבר הראו כי המשטר משתמש בהודאות שווא מבויימות ככלי מרכזי להרשעת מתנגדי משטר, מפגינים ונאשמים בריגול, תוך שלילת ייצוג משפטי הוגן.

ההוצאה להורג אינה מקרה בודד, אלא חלק מהסלמה רחבה ומדאיגה בהיקף ההוצאות להורג והמעצרים שמבצעת הרפובליקה האסלאמית בחודשים האחרונים. השלטונות בטהרן הגבירו באופן משמעותי את הענישה הקיצונית והעמדה לדין של עשרות אזרחים, באשמות שונות הכוללות ריגול, מעורבות במחאות עממיות נגד המשטר וחברות בארגוני אופוזיציה.

אנליסטים ומומחים לענייני איראן מעריכים כי המשטר מנצל את המתיחות הביטחונית המהדהדת באזור ואת החשש מעימות צבאי רחב כדי להדק את האכיפה הפנימית ביד קשה. הפעלת עונש המוות בתדירות גבוהה מיועדת, לטענת הארגונים, להרתיע את הציבור הרחב ולזרוע פחד עמוק ברחובות, מתוך חשש גובר בקרב צמרת המשטר מפני התפרצות מחודשת של תסיסה אזרחית ומחאות נרחבות ברקע המשבר הכלכלי, האינפלציה הגבוהה והמצוקה הפוליטית העמוקה המטלטלת את המדינה.